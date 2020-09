'Nije BiH staja! Hrvatska se ne treba miješati u izborni zakon'

Oni nas očevidno strateški promatraju kao teritorij a ne kao državu, daju sebi za pravo koje teme će otvarati i drže BiH u jednoj vrsti političke i ekonomske ovisnosti o onome što Zagreb hoće, priča Komšić

<p>Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine<strong> Željko Komšić</strong> ocijenio je u ponedjeljak kako se Hrvatska ne bi trebala miješati u to kako će BiH izmijeniti svoj izborni zakon a istodobno je neizravno kritizirao predsjednika SDA <strong>Bakira Izetbegovića j</strong>er je o tome pristao razgovarati u Zagrebu s hrvatskim premijerom <strong>Andrejom Plenkovićem</strong>. </p><p>- Pogrešno je da se u Zagrebu legitimira priča o unutarnjim temama BiH. Šta Hrvatska ima s izmjenama izbornog zakona u BiH? - kazao je Komšić za TV Federacije BiH (FTV).</p><p>Dodao je kako je po njegovu sudu potpuno loša odluka pozivati na razgovore stranačke dužnosnike kao predstavnike naroda dodajući kako osobno nikad ne bi pristao sudjelovati u takvoj vrsti komunikacije.</p><p>- Pogotovo ne bih nikome dao pravo da se tutorski ponaša prema BiH. Drugi su to sebi dopustili - kazao je Komšić.</p><p>Potvrdio je kako ga je uoči odlaska u Zagreb Izetbegović informirao o planiranom sastanku s Plenkovićem te kako je čelniku najveće bošnjačke stranke preporučio neka pazi o čemu razgovara te da ima na umu kako u Zagreb ide kao "čelnik stranke a ne jednog naroda".</p><p>- Oni nas očevidno strateški promatraju kao teritorij a ne kao državu, daju sebi za pravo koje teme će otvarati i drže BiH u jednoj vrsti političke i ekonomske ovisnosti o onome što Zagreb hoće. Srbi i Hrvati nisu stoka da ih uvodiš i izvodiš, nit' je BiH staja da se netko uvodi i izvodi. Otkud ikome ideja da jedan čovjek priča uime hrvatskog naroda. Otkud to da Dodik predstavlja srpski narod? - kazao je Komšić koji se odlučno protivi izmjenama izbornog zakona na način na koji to želi HDZ BiH.</p><p>Komšićeva stranka Demokratska fronta (DF) dio je vladajuće većine u BiH kao partner SDA, a najveća bošnjačka stranka poziva se upravo na stajališta DF-a kada odbija zahtjeve HDZ-a.</p>