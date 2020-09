'Komšić je odabran po zakonu, uvijek je stajao na pravoj strani'

Krivnja Komšićeva je u tome što nije sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu, što sada nije sa Prlićem i ostalima u Haagu. Ne treba vrijeđati ljude, rekao je Izetbegović

<p>Predsjednik Stranke demokratske akcije iz BiH <strong>Bakir Izetbegović</strong> došao je na sastanak s premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong> iako ga je desetak dana ranije kritizirao zbog primanja <strong>Milorada Dodika</strong>.</p><p>Ipak, za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3894900/ekskluzivno-bakir-izetbegovic-za-rtl-odgovorio-na-kritike-iz-hrvatske-komsiceva-krivica-je-sto-nije-sudjelovao-u-udruzenom-zlocinackom-pothvatu/" target="_blank"> RTL</a> tvrdi kako nikad nije rekao da je njegov dolazak u Hrvatsku upitan:</p><p>- Nisam rekao da ću razmisliti, nego sam rekao da ne treba prepustiti hrvatske rukovodioce Dodikovim tumačenjima, da mi naravno moramo razgovarati i da ću se ja odazvati gospodinu Plenkoviću. A što se tiče gospodina Milanovića, mislim da ćemo tu morati pričekati prvo da sretne svoje kolege, partnere iz BiH, članove Predsjedništva. U ovome trenutku je to predsjedavajući, gospodin Džaferović. Nije nikako bilo dobro i to je nepoštovanje prema Džaferoviću od strane Milanovića, nepoštovanje prema BiH i strukturi i ustavnopravnom poretku. Trebao se prvo sresti s Džaferovićem, njega preskočiti, i ići direktno na Dodika čije su politike destabilizirajuće, poruke su mu loše, antiintegracijske. Znamo njegov odnos prema Bošnjacima i Hrvatima u RS, dodijelio je prije godinu i pol dana odlikovanje generalu Lisici koji je bombardirao Zadar. Zašto sa takvim čovjekom prije predsjedavajućim Predsjedništva - rekao je Izetbegović za RTL te rekao kako je jedna od tema razgovora i položaj Hrvata u BiH, ali kako se radi o jako kompleksnom predmetu.</p><p>Dotakao se i <strong>Željka Komšića</strong> koji je izabran na svoju poziciju iako Dayton osigurava ravnopravnost svih triju naroda, no Izetbegović smatra da je to ispunjeno:</p><p>- On je odabran voljom građana. Mi ne možemo brojati krvna zrnca i zabraniti ljudima za koga će glasati. Rečeno je po našem Ustavu da mora biti izabran jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat. Ne bošnjački, hrvatski i srpski predstavnik... Pa naravno. Ali, ovo je rađeno po Ustavu i zakonu. S druge strane, nama je od strane HDZ zaustavljeno formiranje federalne Vlade već dvije godine. Rekli su, dok ne dobijemo izborni zakon kako smo mi zainteresirani, nema federalne Vlade. Već godinu dana od strane HDZ-a je zaustavljeno formiranje federalnog suda. Imamo svoje zahtjeve i valja naći kompromis. U prvom redu u Zagreb sam danas došao da promijenimo atmosferu. Da ne tražimo rješenja s Dodikom nego među sobom. </p><p>Predsjednik Milanović rekao je kako 'Komšić parazitira na štetu Hrvata u BiH', a Izetbegović za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3894900/ekskluzivno-bakir-izetbegovic-za-rtl-odgovorio-na-kritike-iz-hrvatske-komsiceva-krivica-je-sto-nije-sudjelovao-u-udruzenom-zlocinackom-pothvatu/" target="_blank">RTL</a> otkriva kako smatra da je to vrlo ružno reći.</p><p>- To je vrlo ružna izjava. Komšić je znao dobiti po 400.000 glasova građana jer je uvijek stajao na pravoj strani. Krivnja Komšićeva je u tome što nije sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu, što sada nije sa Prlićem i ostalima u Haagu. Ne treba vrijeđati ljude. Shvaćam frustraciju Hrvata s time, ali evo, neka i oni shvate moju i našu frustraciju što već dvije godine nemamo federalnu Vladu. Trebamo jedni drugima izaći u susret, a prije toga napraviti bolju atmosferu u BiH, bolje ozračje političko u BiH, bolje odnose Bošnjaka i Hrvata, bolje odnose Hrvatske i BiH. Već desetljeće tražimo da se riješe neka otvorena pitanja koja su na našu štetu. Naša imovina naših tvrtki ovdje u Hrvatskoj nikada nije vraćena, troše se ogromni resursi Buškog jezera, grade se Pelješki most, a nije riješen prilaz otvorenom moru BiH i u ovome trenutku to je Trgovska gora. Očekujemo da Hrvatska napravi iskorake. </p><p>Izetbegović tvrdi kako nije došao trgovati ni prepirati se s Plenkovićem već kako je došao samo promijeniti atmosferu. Nije bio u dobrim odnosima s<strong> Kolindom Grabar-Kitarović</strong>, a redovito kritizira i Milanovića:</p><p>- Ja nisam u lošim odnosima s Milanovićem. Ja ću se s njim sresti nakon što on prvo sretne svoje partnere. Nije dobro kad Milanović kaže da je Bosna 'shit country', da Komšić, koji je izabran od strane građana, parazitira. Mi takve izjave ne dajemo. Ja ću se vrlo rado s njim sresti i pokušati da rješavamo takve stvari. Što se tiče Grabar-Kitarović, ona je znala reći da se 4 tisuće ljudi vratilo u BiH iz sirijskog ratišta, da mi imamo kampove radikalnih islamista što strahovito otežava naš put u EU i NATO savez. To je bilo potpuno o koliziji s proklamiranim hrvatskim politikama da nam pružaju ruku i da nam pomažu na tom putu. Dodavala je dvije nule. Na 40 povratnika kaže 4 tisuće. </p>