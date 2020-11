'Komšić nije bio nigdje u BiH gdje žive Hrvati, on nije izabran voljom hrvatskog naroda u BiH'

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman ponovio je u ponedjeljak u Zagrebu da Hrvatska ne može primiti Željka Komšića kao predstavnika Hrvata u BiH jer "on to nije".

<p>"Mi ga ne možemo primiti kao predstavnika Hrvata u BiH jer on to nije. Gospodin Željko Komšić nije izabran glasovima Hrvata u BiH. On nije izabran voljom hrvatskog naroda u BiH nego probošnjačkim strankama", objasnio je Grlić Radman svoju izjavu u intervjuu za Televiziju Herceg-Bosne iz Mostara, koji je objavljen u nedjelju. </p><p>Hrvatski ministar je istaknuo da Komšić "nije bio nigdje u BiH gdje žive Hrvati" u više od dvije godine mandata. </p><p>Komšić provodi "antihrvatsku politiku", a bio je i protiv izgradnje Pelješkog mosta, podsjetio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova. </p><p>"Radio je protiv vitalnih interesa RH", istaknuo je Grlić Radman i još jednom ponovio da kao aktualni član Predsjedništva BiH nije posjetio niti jedno "hrvatsko mjesto, udrugu, zajednicu...". </p><p>Uskoro počinje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost u Banskim dvorima na kojoj će se razgovarati i o položaju Hrvata u BiH. </p><p>"Stabilna, funkcionalna i prosperitetna BiH može postojati i biti upravo takva, stabilna, ukoliko se poštuju sva prava tri konstitutivna naroda", rekao je Grlić Radman. </p><p>Dodao je da će se na sjednici VNS-a razgovarati još o položaju Hrvata u neposrednom susjedstvu - Srbije i Crne Gore. </p><p>U intervjuu od nedjelje Grlić Radman je odbacio prigovore da se Hrvatska miješa u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine rekavši da je aktualna hrvatska Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem najangažiranija kada je u pitanju potpora BiH kao državi i tamošnjim Hrvatima. </p><p>Objasnio je da je Komšićevim izborom za predsjednika prekršen Daytonski sporazum i zato on ne predstavlja Hrvate u toj državnoj instituciji.</p>