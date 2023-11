Komšić: Predsjedništvo BiH mora utvrditi istinu o navodnim sigurnosnim prijetnjama

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić najavio je u subotu kako će državni vrh na sjednici sljedeći tjedan raspravljati o tvrdnjama da u BiH postoje paravojni kampovi koje vode Rusi kao i navodne terorističke ćelije.

"Te teme zaslužuju odgovore... da možemo ljudima reći 'da, točno je' ili 'nije točno' i što ćemo učiniti ako je točno", izjavio je Komšić novinarima u Sarajevu.

On je to rekao dan nakon što su iz Tužiteljstva BiH potvrdili kako i oni kane istražiti tvrdnje koje su nedavno iznijeli ministar obrane BiH Zukan Helez i ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan

Tvrdnje da u BiH postoje kampovi za paravojnu obuku gdje su instruktori Rusi iznio je ranije ovog tjedna Helez u intervjuu za televiziju N1.

Naknadno je pojasnio kako su takvi kampovi locirani na području mjesta Rogatica u istočnoj Bosni te na planini Maglić.

"Nije to nikakva tajna, to ljudi vide, sela oko Rogatice, to ljudi slikaju, usred dana da se tamo vrši vježba. Imam slike, to ću pokazati na televiziji", kazao je Helez za Radio Slobodna Europa (RFE).

Načelnik općine Rogatica Milorad Jagodić te je tvrdnje odbacio kao "izmišljotine i laži".

"To samo bolesni um može smisliti", napisao je Jagodić u reakciji na društvenim mrežama, a pridružili su mu se brojni dužnosnici iz reda bosanskih Srba koji su također tvrdili da ministar obrane iznosi neistine.

Ministar policije RS Karan ranije ovog mjeseca tvrdio je pak kako u BiH djeluje između 100 i 120 "paradžemata" odnosno zajednica muslimanskih vjernika koje su izvan struktura i kontrole Islamske zajednice u BiH.

Sugerirao je kako bi takve zajednice mogle biti i terorističke ćelije pa ih policija RS stoga stalno nadzire.

Iz Islamske su zajednice takve navode demantirali i naveli kako postoje najviše četiri paradžemata čiji članovi nikoga ne ugrožavaju.

Helezove i Karanove tvrdnje brojni analitičari u BiH opisuju kao neku vrstu uobičajenog političkog folklora koji uglavnom služi za međustranačke obračune.