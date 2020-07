Komunalni redari ulaze u kafiće i trgovine, evidentiraju ljude bez maske i socijalne distance

Provjere i ophodnje sad se provode većim intenzitetom. Obilaze se sve trgovine, kafići i restorani, bez iznimke. A budući da komunalni redari ne bi smjeli biti ti koji će pisati globe, evo kako to proceduralno izgleda

<p>Bez maske na licu jučer niste mogli ući ni u splitske supermarkete. Zaštitari na vratima priječili su put otresitim mladićima usta punih objašnjenja kako su došli "samo na brzinu po duvan". No, u srcima uniformiranih djelatnika nije bilo milosti. Upozoravali bi čak i one s nosovima izvan krpe. </p><p>Ali već par metara dalje, na odjelu voća i povrća susreli smo desetak pripadnika rizične skupine bez ikakve zaštite preko lica. Kako bi ušli, tako su skidali maske. </p><p>- Ne mogu ja to, smeta mi - načuli smo u prolazu razgovor dvije gospođe. - A smeta i meni pa nosin - odvratila joj je ništa sretnija prijateljica. </p><p>Bilo je tu i ponešto turista. Dvojica od trojice spustila su masku ispod brade. Tek rijetki građani cijelo vrijeme bi držali plave krpice.</p><p>Istovremeno, u šezdeset kilometara udaljenoj Makarskoj, pročulo se da komunalni redari ulaze u dućane i kafiće da bi kažnjavali prekršitelje. Javili smo se zato <strong>Draženu Nemčiću</strong>, načelniku tamošnjeg Stožera. </p><p>- Takve provjere i ophodnje traju non-stop. Sad se provode većim intenzitetom jer epidemiološka situacija nije povoljna - ukratko je objasnio. Obilaze se sve trgovine, kafići i restorani, bez iznimke. A budući da komunalni redari ne bi smjeli biti ti koji će pisati globe, evo kako to proceduralno izgleda.</p><p>- Komunalci zaista ne mogu pisati kazne, ali mogu samo obilaziti i evidentirati ima li maski i dezinficijensa, pridržavaju li se ljudi socijalne distance. U suradnji s policijom redari obilaze i provjeravaju, zatim sastave zapisnik, pošalju ga Županiji, a ona prosljeđuje Inspektoratu civilne zaštite MUP-a. Kazne pišu ili policija ili Inspektorat - dodao je Nemčić.</p><p>Napominje da svrha kažnjavanja nije punjenje proračuna, već zaštita građana jer jedan mladi čovjek bez maske može vrlo lako zaraziti starije ljude kojima će ta infekcija biti kobna. </p><p>Neslužbeno smo doznali da će u cijeloj Dalmaciji uskoro krenuti opsežnije kontrole. </p><p>Od Davora Pavića iz županijskog stožera civilne zaštite saznajemo: </p><p>- Okupljanja preko 100 ljudi kontroliraju policija i inspektori, a ispod toga je nadležnost gradova i općina, njihovih stožera. Kontrole obavljaju komunalni redari, a prema našim saznanjima nije još bilo kazni, nego samo upozorenja.</p>