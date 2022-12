Konačno će sva djeca imati besplatne obroke u školama

Mnoge vlade su ovo mogle napraviti, ali nisu. Sad je to napravila ova vlada i mislim da je u redu da to podržimo, poručio je u srijedu HDZ-ovac Rade Šimičević u tijeku saborske rasprave o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju, kojima se od početka drugog polugodišta svim osnovnoškolcima omogućuje besplatan obrok. Na to je oštro reagirala Dalija Orešković.

- Iznositi nešto ovako stvarno izaziva iritaciju, reći da HDZ ulaže u ljude, i to u školstvu. Imali ste prije nekoliko dana apel učitelja koji rade kontinuirano na ugovore na određeno, koji im se sustavno otkazuju nekoliko dana prije Božića kako ne bi dobili božićnicu - rekla je.

Iako je oporba ovu inicijativu podržala, upozorili su na niz škola koje nemaju kuhinje ni blagovaonice te da nema potrebe da se ide u hitnu proceduru. Sabina Glasovac (SDP) kazala je kako u prilog besplatnih obroka govori i podatak da u posljednje tri godine raste broj ovršnih postupaka nad roditeljima koji nisu mogli plaćati školske obroke. O sličnom modelu trebalo bi razmisliti i za srednje škole, smatra ona.

- Besplatni obroci osigurat će zdravstveni i uravnoteženi obrok svim učenicima bez obzira na razlike, imat će pozitivan utjecaj na zdravlje te učiniti važan korak prema istinski besplatnom obrazovanju - istaknuo je Damir Bakić (Klub zeleno-lijevog bloka).

Problem gladne djece u školama otkrila su 24sata još prije osam godina. Od tada je više škola uredilo kuhinje, više županija, gradova i općina sufinancira obroke za učenike. No i dalje dio djece ne jede u školi jer roditelji to ne mogu platiti. Od 9. siječnja, ovom odlukom koju bi Sabor trebao potvrditi 15. prosinca, sve škole u Hrvatskoj trebat će pripremiti jedan besplatan obrok za sve učenike. Za to će osnivači (županije i gradovi) dobivati 10 kuna po učeniku, a kakvi će to biti obroci, kako će se pripremati i dostavljati, odlučivat će oni sami.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja doznajemo kako su obavljeni razgovori s lokalnim upravama. Kako kažu, nema zapreka da se jedan od postojećih obroka odsad ne pripravlja za sve učenike. Zbog premalo vremena, ali i nedovoljno kuharica, vjerojatno će se kao besplatni obroci pripremati upravo užina ili mliječni obrok.

Treba naglasiti da će se novac školama dostavljati prema broju učenika prijavljenih za prehranu pa ih škole moraju na vrijeme označiti u e-dnevnicima. Besplatni obroci nisu obavezni, ističu u Ministarstvu 

