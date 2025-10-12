Konačno! Tomašević mijenja prostorni plan. Teretni vlakovi neće više prolaziti kroz Zagreb

Grad Zagreb je priopćio da će na sjednici i Gradske skupštine Grada Zagreba u četvrtak usvojiti odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana.

- Tim izmjenama se stvaraju preduvjeti za realizaciju važnih željezničkih i prometnih infrastrukturnih projekata, poput nove obilazne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić - Horvati - Rugvica - Brckovljani i južne autocestovne obilaznice i nove trase brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok - navodi se u priopćenju.

Iako se još prije 70 godina prvi puta počelo govoriti o tome da teretnom prometu vlakova nije mjesto u metropoli, on je i dalje ostao i trasa nove obilaznice nije ucrtana. Teretni vlakovi prolaze kroz gusto naseljeno područje Zagreba i praktički sami centar. Prometna struka je davno zaključila da bi njegovim micanjem bio oslobođen prostor za brze i učinkovite putničke vlakove.

- Novi željeznički pravac će omogućiti veći kapacitet prometovanja teretnih vlakova iz luke Rijeka prema Budimpešti odnosno prema slavonskom željezničkom pravcu, no za Zagreb je posebno važno da će se time konačno omogućiti da teretne kompozicije ne moraju prolaziti kroz izgrađeno urbano područje. Hrvatske željeznice u prvoj fazi planiraju realizaciju zapadnog dijela obilazne pruge od Zaprešića do Horvata što će, u kombinaciji s već izgrađenom teretnom obilaznom prugom u istočnom dijelu grada, omogućiti da se teretni željeznički promet izmjesti iz najužeg gradskog područja. Time će se pravac kroz središte Zagreba koristiti prvenstveno za putnički prijevoz čime će se stvoriti pretpostavke za veće uključivanje željezničkog prometa u gradski i prigradski prijevoz putnika - navodi se u priopćenju i dodaje da je planiran i spoj željezničke pruge do Zračne luke Zagreb.

Prostorna dokumentacija je nužan preduvjet, ali iz Grada Zagreba nisu spominjali rokove u kojima bi se obilaznica i izgradila. Za to su potrebne godine, ali je sada napokon napravljen i prvi korak.