Konaković: Moguć je Schmidtov odlazak iz BiH, ali ured ostaje

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je u ponedjeljak kako je moguće da sadašnji visoki predstvanik međunarodne zajednice za tu zemlju Christian Schmidt napusti ovu dužnost no to neće dovesti do zatvaranja Ureda visokog predstavnika (OHR).

Konaković je novinarima u Sarajevu kazao kako postoje određene informacije da bi se Schmidtov mandat mogao okončati ali o tome još nema službene potvrde.

"Christian Schmidt će sigurno jednog dana otići iz BiH i to nije sporno... ali do zatvaranja OHR-a neće doći", kazao je Konaković.

Pojasnio je kako će OHR oni kojima je stalo do BiH obraniti kako su obranili i Ustavni sud BiH aludirajući na činjenicu da su te dvije institucije metama stalnih napada i osporavanja koja uglavnom dolaze iz Republike Srpske a predvodi ih Milorad Dodik.

Konaković je istaknuo kako mu je nejasno zašto i neke stranke i političari iz Sarajeva čine to isto samo da bi "osvojili mrvu vlasti" što je također jasna aluzija na stranke poput Demokratske fronte (DF) Željka Komšića koje ne mogu oprostiti Schmidtu intervenciju u izborna pravila 2022. godine i koja ih je ostavila u oporbi.

"Ono što je nama važno i o tome imamo neke informacije je da će, i ako bude odlazio (Schmidt), doći će oni koji razumiju situaciju u BiH i to je najvažnija stvar", kazao je šef bosanskohercegovačke diplomacije.

Dio medija u BiH već danima nagađa da bi mandat njemačkog političara na čelu OHR-a mogao biti okončan prije kraja godine a kao vjerojatni rok za to spominje se razdoblje nakon provedbe općih izbora zakazanih za listopad.

Schmidt je na dužnosti visokog predstavnika za BiH koja podrazumijeva i velike ovlasti za nametanje zakona i smjenu izabranih lokalnih dužnosnika od od 1. kolovoza 2021. godine.

Imenovan je odlukom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) a njegovo potvrđivanje na Vijeći sugurnosti blokirala je Rusija pa je to povod stalnim tvrdnjama iz RS da on nije legalno izabran.

Mediji u BiH nagađaju o njegovim mogućim nasljednicima a među imenima koja se spoimnju je ono lady Karen Pierce, posebne izaslanice vlade Velike Britanije za zapadni Balkan.