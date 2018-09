Končar otkrio: Jakovčić je u 38 mjeseci primio 136.089 € neto

Primarna djelatnost Uljanika u mojoj viziji je brodogradnja i to stalno ponavljam. Da, Europska komisija traži kompenzacijske mjere i to je nešto na što mi ne možemo utjecati. Jasno je da danas postoji dio prostora Uljanika koji nije u funkciji i koji se mora staviti u funkciju, a da se ne našteti osnovnoj djelatnosti, a to je, ponavljam gradnja brodova. A što se ičega drugog tiče osim brodogradnje, poput nekakve eventualne izgradnje, važno je napomenuti da bi se ona odvijala na pomorskom dobru i odluku o tome može isključivo donijeti država. Jasno, konačnu odluku kroz urbanističke planove za Arsenal nakon njih donosi lokalna vlast, kazao je, među ostalim poduzetnik Danko Končar u intervjuu za Hinu.

U kojim ste odnosima danas s Ivanom Jakovčićem, kako je došlo do suradnje s njime i kakve je Jakovčić “strateške odluke” donosio poslovanju vaše kompanije?

- Mi smo u vrlo korektnim odnosima, ali jedno je privatno, a drugo poslovno. Pa ja sam prvi protiv Jakovčićeve ideje o izmještanju Uljanika sa sadašnje lokacije koju je on, važno je to naglasiti, kazao dok se mi nismo ni znali. Upoznali smo se desetak godina poslije. A što se tiče njegovog članstva u Afarak grupi, to je odluka koju sam nisam mogao donijeti, jer niti u jednom trenutku udio Kermasa u Afaraku nije prešao 29 posto. Dakle, moj utjecaj u Afaraku je nedovoljan za donošenje samostalnih odluka bez pristanka ostalih dioničara. Jakovčić je angažiran u svibnju 2015. godine kada više nije bio predsjednik IDS-a, već europski zastupnik i to po uzoru na brojne europske tvrtke koje angažiraju europarlamentarce u svoje nadzorne odbore. Trenutno više od 70 europarlamentaraca iz Njemačke, Francuske i drugih zapadnih zemalja obnaša dužnosti u različitim kompanijama diljem Europe. Neki istovremeno u više njih. U Engleskoj je recimo potpuno uobičajeno da zastupnici u europarlamentu također sjede u odborima raznih kompanija, uz obvezu da prijavljuju sva dodatna primanja parlamentu. Oni se bave lobiranjem, a ne strateškim odlukama, kako vi kažete u pitanju. U Afaraku, koji je izlistan na burzama u Engleskoj i Finskoj te se bavi primarno proizvodnjom ferokroma, Ivan Jakovčić je doprinio poprilično, i to između ostalog i u smislu lobiranja kada je u pitanju regulativa rudarstva i metalurgije o kojoj se odlučuje u Bruxellesu - kazao je Končar.

Koliko je Jakovčić bio mjesečno plaćen za to?

- Pa on sam je rekao to objavljivanjem svoje imovinske kartice u kojoj je sve transparentno pisalo. Svi su to znali i nije se radilo problema, sve do sada kada je krenuo svojevrstan lov na vještice. Ivan Jakovčić je za svoje članstvo u Nadzornom odboru Afaraka za period od tri godine i dva mjeseca primio iznos 136.089 eura neto, dakle puno manje nego što neki mediji pišu i insinuiraju - rekao je Končar.

Od Končara 3581 euro, a od EU parlamenta još najmanje 4500 eura

Drugim riječima, Jakovčić je mjesečno primao 3.581,3 eura (oko 26.500 kuna).

Uz to, Jakovčić prima punu plaću kao eurozastupnik, koja iznosi 8213,02 eura bruto. Nakon što se oduzmu porezi i doprinosi koji idu u zajedničku EU blagajnu, zastupnicima ostane iznos od 6400,04 eura. No, zemljama članicama Europske unije dozvoljeno je na plaće zastupnika u Europskom parlamentu primjenjivati i nacionalne porezne propise, uz uvjet da se spriječi dvostruko oporezivanje. To znači da hrvatskim eurozastupnicima ostaje oko 4500 eura neto.

No, zastupnici u Europskom parlamentu imaju, uz plaću, pravo i na brojne druge povlastice. Mjesečno tako dobivaju 4320 eura za troškove ureda, kao i dnevnice u iznosu od 306 eura za svaki dan zasjedanja Parlamenta (ukoliko su prisutni na sjednicama). Za službena putovanja izvan Europske unije, europarlamentarci dobivaju 153 eura dnevnice, ali im se pritom dodatno nadoknađuju i troškovi smještaja. Također, Europski parlament svojim članovima pokriva i sve putne troškove pa im mjesečna primanja u konačnici, ako su štedljivi, mogu biti i osjetno veća od neto iznosa plaće.

Jakovčić odustaje od Europskog parlamenta

Podsjetimo, Jakovčić je u petak objavio da se zbog novih okolnosti koje se događaju u zadnjim tjednima, a povezanim s njegovom ulogom u zbivanjima oko Uljanika, neće kandidirati na predstojećim europskim izborima.

- Iako su sve optužbe na moj račun potpuno besmislene, stvorena je ružna atmosfera koja može samo štetiti IDS-u. Iz tih razloga, neću se kandidirati na predstojećim europskim izborima - izjavio je Jakovčiću u priopćenju.

Kazao je kako "zbog novih okolnosti koje se događaju u zadnjim tjednima, iako nedvojbeno orkestriranim, ne želi nikako biti na teret IDS-u, najuspješnijoj regionalnoj stranci u cijeloj Europi, kojoj je posvetio velik dio svog života".