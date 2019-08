'Koncert na splitskoj Rivi nema veze s kampanjom pred izbore'

Pjevač Marko Perković Thompson izjavio je u četvrtak u Splitu da njegov koncert na splitskoj Rivi 4. kolovoza, uoči obljetnice "Oluje", nema veze s predizbornom kampanjom za predsjedničke izbore te je najavio da će to biti dostojanstven i veličanstven koncert.

"Svi znamo simboliku splitske Rive i moj prvi samostalni koncert na njoj nagrada je za mene i ostat će zapisan u mojoj karijeri kao važan jer će biti veličanstven i dostojanstven, a u produkcijskom smislu u spektakl, i jako nam je važno da sve bude na profesionalnoj razini", rekao je Marko Perković Thompson na konferenciji za novinare.

Na novinarsku opasku kako se na taj koncert gleda kao na početak predizborne kampanje za predsjedničke izbore Kolinde Grabar-Kitarović, rekao je kako su to manipulacije.

"Nikakve povezanosti u ovoj predizbornoj kampanji nema između mene i bilo kojeg od kandidata zasad", dodao je.

Istaknuo je kako ne sudjeluje u kampanji, niti je od njega itko tražio da podupre bilo koga, te kako nije kompetentan govoriti o predsjedničkim kandidatima.

Rekao je i kako ne zna hoće li Kolinda Grabar-Kitarović doći na njegov koncert na Rivi.

U vezi s obilježjima koja posjetitelji nose na njegovim koncertima, istaknuo je kako ih - ako imaju potrebu nositi vojna znakovlja "uvijek poziva neka nose znakovlja hrvatske pobjedničke vojske, nijedna druga".

Objasnio je kako je na koncert pristao na poziv branitelja i splitskoga gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.

"Smeta mi kad netko politizira s mojim nastupom ili pjesmama, ja nemam političku stranku niti sam politički aktivan, ne znam koliko netko ima pravo politizirati i stavljati u kontekst politike moje nastupe i moje pjesme", rekao je Marko Perković Thompson odgovarajući na novinarska pitanja. Također je rekao kako ga "pojedini mediji pojedine politike" pokušavaju kompromitirati kao osobu i glazbenika i sve što u svojim pjesmama promiče. "To mi smeta, to je teška kleveta i uvreda za mene kao čovjeka. Izdržavam to, Bog mi je dao snage", dodao je.

U vezi s kandidaturom Miroslava Škore za predsjednika Republike Marko Perković Thompson je rekao: "Ne bih o tome, sve što reknem može se okrenuti protiv mene."

Nije želio odgovoriti na pitanja o cijeni koncerta ni o honoraru. Među ostalim je rekao: "Ne znam je li dovodite u pitanje smijem li ja raditi i zarađivati."

Njegov menadžer Denis Pletikosa je rekao da je potpisan ugovor da Grad Split izdvoji 400.000 kuna plus PDV.

"U sklopu tih sredstava odlučili smo napraviti najveću moguću produkciju i organizaciju koncerta. Međutim, ugovor, osim produkcije i osiguranja, ima puno stavki koje su uključene u taj novac", rekao je Pletikosa.

Jedan od inicijatora Thompsonova koncerta na splitskoj Rivi Mirko Ramljak zahvalio je splitskom gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari i splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu na potpori da se u sklopu obilježavanja "Oluje" hrvatskome i splitskom puku "pokloni koncert najdomoljubnijega hrvatskog pjevača".

Predsjednik splitske HVIDR-e Mladen Šiško je istaknuo da će se - kad je riječ o sigurnosti na tom koncertu na Rivi - angažirati dovoljan broj redara i zaštitara.

"Očekujemo da ovaj koncert bude festival domoljublja, ljubavi i zajedništva", poručio je Šiško, koji je i voditelj osiguranja koncerta.