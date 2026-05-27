IZ SVIJETA KUĆI

Konferencija 'Biram Hrvatsku': Povratak nije samo odluka nego početak nove prilike

Piše Gorjana Ćaleta-Car,
Konferencija 'Biram Hrvatsku': Povratak nije samo odluka nego početak nove prilike
Središnja tema konferencije 28. svibnja u hotelu Zonar bit će mjera 'Biram Hrvatsku', jedna od mjera aktivne politike zapošljavanja koja je mnogim povratnicima omogućila pokretanje vlastitog posla i novi početak

Kako izgleda povratak u Hrvatsku nakon godina života u Njemačkoj, Australiji ili Danskoj? Što danas znači graditi posao, obitelj i budućnost u Hrvatskoj? Mogu li mjere zapošljavanja doista pomoći ljudima da naprave taj veliki korak? Na ta i slična pitanja odgovorit će sudionici konferencije "Biram Hrvatsku“, koja će se održati  28. svibnja 2026. godine u Hotelu Zonar u Zagrebu, u okviru Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Konferencija okuplja oko 120 sudionika - predstavnike institucija, poslodavce, stručnjake, povratnike i hrvatske državljane izvan Republike Hrvatske - s ciljem stvaranja otvorenog dijaloga o povratku, zapošljavanju i mogućnostima koje danas postoje za život i rad u Hrvatskoj. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske predstavlja središnje mjesto susreta hrvatskog iseljeništva i domovine, a konferencija "Biram Hrvatsku“ dodatno stavlja fokus na konkretne životne priče, iskustva i mjere koje povratak mogu učiniti lakšim i održivijim.

Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Središnja tema konferencije bit će upravo "Biram Hrvatsku“, jedna od mjera aktivne politike zapošljavanja koja je mnogim povratnicima omogućila pokretanje vlastitog posla i novi početak u Hrvatskoj. U okviru stručnih izlaganja i panel rasprave sudionici će govoriti o trendovima na tržištu rada, migracijskim kretanjima hrvatskih državljana, izazovima povratka te ulozi institucija u procesu integracije povratnika.

Sudionicima će se u uvodnim govorima obratiti Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike čime će se otvoriti ključne teme konferencije i istaknuti važnost stvaranja kvalitetnih uvjeta za povratak hrvatskih državljana iz inozemstva.

Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U uvodnom izlaganju o mjerama aktivne politike zapošljavanja s naglaskom na mjeru "Biram Hrvatsku" sudionicima će se obratiti Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

'Trendovi povratka i zapošljavanja u Hrvatskoj'

Prvi panel konferencije, "Trendovi povratka i zapošljavanja u Hrvatskoj", bit će posvećen aktualnim trendovima povratka hrvatskih državljana iz inozemstva te izazovima i prilikama vezanim za njihovo uključivanje na hrvatsko tržište rada. Razgovarat će se o iskustvima provedbe mjera, izazovima s kojima se povratnici susreću pri povratku, ali i o mogućnostima razvoja poduzetništva, samozapošljavanja i zapošljavanja u različitim sektorima. U panel raspravi sudjelovat će Zrinka Špoljarić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za tržište rada i zapošljavanje pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ivana Mehle, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativnu industriju, obrazovanje i inovativno poduzetništvo, Hrvatska gospodarska komora, te Antun Trojnar, predsjednik Obrtničke komore Zagreb i potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Iskustva povratnika

Posebnu vrijednost konferenciji dat će upravo osobna iskustva korisnika mjere "Biram Hrvatsku“. Na drugom panelu, "Mjera Biram Hrvatsku u praksi", posvećenom iskustvima povratnika, sudjelovat će poduzetnici i stručnjaci koji su nakon života i rada u inozemstvu odlučili svoju budućnost graditi u Hrvatskoj.

Među njima je i Boris Numanović iz Nove Gradiške, koji se sa suprugom vratio iz Njemačke i pokrenuo tvrtku CROAX d.o.o., specijaliziranu za proizvodnju komunikacijske opreme i kabelskih rješenja, a već nakon pokretanja poslovanja zaposlili su dodatne djelatnike.

Sudionici će upoznati i Anu Filipović iz Novske, povratnicu iz Njemačke, koja danas razvija obrt za izradu nakita i kreativnih proizvoda Koli Art te planira nova zapošljavanja, kao i Michelle Jurić, poduzetnicu i savjetnicu koja je, nakon života u Njemačkoj i Australiji, odlučila slijediti osjećaj pripadnosti i preseliti se u Hrvatsku. Svojom pričom o povratku korijenima, osobnom razvoju i hrabrosti za životne promjene, Michelle danas kroz Remember Her Collective i inicijativu Biram Hrvatsku inspirira druge na autentičnost, mentalno zdravlje i pronalazak vlastitog puta. Diplomirala je u području mentalnog zdravlja u Australiji te završila edukaciju iz neurolingvističkog programiranja (NLP-a), a svoje međunarodno iskustvo danas prenosi kroz rad s ljudima i zajednicom u Zagrebu. Okupljenima će se obratiti i Aron Grubešić, v.d. ravnatelja Specijalne bolnice Medico.

Organizatori konferencije su Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, a medijski partner 24sata.

