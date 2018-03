Konobar neće u zatvor ako na vrijeme Lukšiću plati 2560 kn

Danilo D. (61) iz Dubrovnika nepravomoćno je na Općinskom sudu u Dubrovniku osuđen na pet mjeseci uvjetno s rokom kušnje od godine dana jer je Davoru Ledereru Lukšiću (34) ukrao najmanje pet butelja vina.

Nasljedniku bogataške obitelji, čije bogatstvo vrijedi 20-ak milijardi dolara, vina je ukrao pa popio između studenog 2015. i lipnja 2016. iz podruma Vile Šeherezade u Dubrovnik.

Okrivljeni Danilo D. priznao je krivnju i ispričao se za krađu. U svojoj obrani rekao je kako mu je imovinsko stanje loše jer ima bolesnu suprugu, koja 20 godina nije izašla iz kuće, i dijete s teškoćama u razvoju. Dodao je kako mu je mlađi sin nešto pomagao, no kako se odselio te je molio sud da mu produlji rok otplate štete Lukšićima kako bi mogao od svoje plaće izdvojiti taj novac. Sud nije našao otegotnih okolnosti za njegovo nedjelo, a kao olakotne je cijenio činjenice da je Danilo D. priznao krađu i pokajao se. Također mu je kao olakotne okolnosti cijenio to da mu je žena bolesna i da ima dijete s poteškoćama u razvoju. Prihvatio je njegovu molbu te mu je, osim uvjetne kazne, odredio da milijarderu mora u roku od četiri mjeseca, od kada presuda postane pravomoćna, platiti 2560 kuna. Ako to ne napravi u tom roku, sud mu može opozvati uvjetnu presudu te bi u tom slučaju Danilo D. kaznu odslužio iza rešetaka.

Kazneni zakon za krađu propisuje do tri godine zatvora.

Utvrđeno je da je Danilo D. između studenog 2015. i lipnja 2016. popio bocu sorte Majorum Pouilly Fumem, zatim bocu sorte Pur Sang Poully Fume - D. Dagueneau te još tri boce bijelog vina nepoznate sorte. Sva su vina, utvrdio je sud, vrijedna najmanje 2560 kuna, a u vlasništvu su Davora Lukšića. Iako se u presudi ne spominje u kojem je svojstvu počinio krađu, nije teško pretpostaviti da je to učinio dok je bio dio zaposlenog osoblja u Šeherezadi jer teško da bi bilo tko “s ulice” imao neometan pristup vili i njezinu vinskom podrumu, piše Slobodna Dalmacija.

Vila Šeherezada je najneobičnija građevina u Dubrovniku. Nazivaju je još Taj Mahalom Mediterana, jer je to jedina zgrada koja je građena u istočnjačkom stilu. U njoj su svojedobno boravili slavni holivudski glumci Elizabeth Taylor i Richard Burton i tamo ih je posjećivao Tito. U vili je sniman i filma Lordana Zafranovića “Okupacija u 26 slika”.

Tijekom tranzicije i privatizacije vilu kupuje bogata čileanska obitelji hrvatskih korijena. Davor Lederer Lukšić nasljednik je carstva obitelji, čija se vrijednost procjenjuje na 20-ak milijardi dolara, a prema nekim podacima vrijednost njegovih tvrtki u Hrvatskoj je oko 1,3 milijarde kuna. Milijarder nije oprostio svojem bivšem konobaru.