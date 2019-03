Konobari: Kako je raditi najtraženiji sezonski posao

Biti dobar konobar u vrhunskom baru, jedan je od najpoželjnijih poslova u ugostiteljstvu i turizmu. Govore nam to Robert Ritoša i Maid Avdagić, konobari u Valamar Diamant Hotelu u Poreču. Uskoro počinje još jedna turistička sezona, a oni se vesele novim koktelima, senzacionalnim džinovima, viskijima i vinima te zadovoljnim gostima.

"Genijalno je raditi u baru u kojem je velik izbor pića, pa gostu možete ponuditi nešto posebno. Da, džinovi su već neko vrijeme popularni. Imamo odličnih kombinacija, a začini su tu presudni. Uvijek pitam gosta ima li neku posebnu želju i onda slažem piće ili mu ga napravim po vlastitom nahođenju. I uvijek bude pogođeno", kaže 20-godišnji Maid Avdagić, konobar i sommelier u Valamar Diamant Hotelu.

"Naš lobby bar je otvoren do ponoći i imamo glazbu u živo. Osim stalnih gostiju, često nam dolaze parovi i mlađi gosti. Osim džin, odlično nam ide i viski, ali najviše volim raditi s vinima. Vinsku nam kartu kreira direktor sektora hrane i pića, ali uvijek možemo predložiti neku etiketu koja nam se sviđa", dodaje Maid.

Iako je relativno kratko u Valamaru, njegov trud i motivacija već su prepoznati - predložen je za Valamar Akademiju, interni Valamarov edukacijski program u sklopu kojeg se mladi potencijali pripremaju za preuzimanje složenijih poslova i većih odgovornosti u Valamaru. Jednako tako, svaki mjesec ima priliku dobiti mjesečnu stimulaciju koja je jedan od čak 21 programa nagrađivanja u Valamaru.

"U okviru Valamar Akademije već sam prošao teoretski dio, a sada ću prolaziti rotacije na različitim pozicijama u hotelu. Upoznajemo se s cijelim sustavom i prolazimo kroz različite sektore, a u poslu ću moći primijeniti sva znanja s edukacija za barmene, sommeliere i bariste te, naravno, napredovati", kaže Maid Avdagić.

S njim u Valamar Diamant Hotelu radi i 43-godišnji konobar Robert Ritoša. On je u ugostiteljstvu od srednje škole pa ima više od 20 godina iskustva. U Valamar je stigao u sezoni 2016. godine, a danas je stalni zaposlenik na radnom mjestu konobar. Neovisno o tome koliko dugo i na kojoj poziciji u Valamaru radite, uz redovnu plaću u Valamaru se dodatno financijski nagrađuje i motivira zaposlenike, pa je Robert dobio i nagradu iz programa "UP!" u vrijednosti od 2000 kuna, što je također jedan od raznih programa kojima Valamaru nagrađuje svoje zaposlenike. "Proglašen sam najboljim konobarom u prošloj godini u hotelu s četiri zvjezdice i za to sam nagrađen novčanom nagradom. Radi se o nagradama na godišnjoj razini, koje imaju više kategorija i, naravno, predstavljaju veliko priznanje za rad", komentira Robert.

Sviđa mu se i što u Valamar Diamant Hotelu često imaju različite evente i manifestacije, pa je posao zanimljiv i izazovan te predstavlja puno više od samog serviranja tanjura.

"Hotel je otvoren tijekom cijele godine, pa imamo mnogo posla tijekom različitih kongresa i u zimskom periodu. Sve stižem - i odmoriti se na godišnjem i, dok radim, imati dovoljno vremena za privatan život i svojih troje djece", kaže Robert Ritoša.

U Valamaru upravo zapošljavaju i konobare, a najviše je otvorenih radnih mjesta u Poreču i Dubrovniku. Osim garancije minimalnih neto primanja od 5000 do 7500 kuna za zaposlenike koji odrade pun mjesečni fond sati, Valamar od ove godine isplaćuje i 13. plaću u iznosu od 5000 kuna neto svim stalno zaposlenima i onima koji će u 2019. godini raditi najmanje deset mjeseci. Sezonski radnici koji odrade punu sezonu dobit će za nju posebne nagrade u iznosu od 1200 do 2000 kuna, ovisno o odrađenim mjesecima rada, od čega će 500 kuna biti isplaćeno već s plaćom za srpanj. Na kraju godine stiže i božićnica od 2000 kuna za sve stalno zaposlene djelatnike. Zaposlenici koji u Valamar stižu iz različitih dijelova Hrvatske smješteni su u hotelima za zaposlenike pod nazivom Kuća Valamar. U četiri Kuće Valamar u Poreču, Rapcu i na Krku uglavnom su jednokrevetne i dvokrevetne sobe s kupaonicom, besplatan internet, sobe za odmor, praonice i sušionice rublja, vrt s roštiljem i spravama za fitness.





