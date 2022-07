Kontrola leta otkazala štrajk: 'Razgovarat ćemo s Upravom'

Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja (HSSKL) najavio je štrajk od kojeg su na kraju odustali. Poručuju kako će dati šansu razgovorima s Upravom.

- U prvom planu nam je sigurnost zračnog prometa i odredbe o rasporedu radnog vremena. Financijski dio nam je u drugom planu, s obzirom na situaciju u državi i svijetu - rekao je predsjednik sindikata Krešimir Rakoci, prenosi Dnevnik.hr.

- Želimo nastaviti pregovore, sve će biti na stolu - nadam se. Pregovori su dinamični, od toliko zahtjeva koliko imamo naći će se neki kompromis, a sve u svrhu sigurnosti zračnog prometa i da se sezona odradi kako spada - dodao je Rakoci.

Kaže kako je štrajk još uvijek opcija koja je na stolu.

- Ako se ne postigne dogovor oko radnog vremena, prekovremenih sati i opterećenja kontrolora letanja, ponovno ćemo morati razmišljati o štrajku - poručio je Rakoci.

Zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric objasnio je kako se financira kontrola leta u Hrvatskoj.

- Oni se financiraju iz svojih novaca, iz onoga što aviokompanije uplate za prelet ili slijetanje u Hrvatsku. To su pusti milijuni koji se uplaćuju svake godine. Iz toga se plaćaju plaće kontrolora leta, koje su stvarno visoke. Ti ljudi su tako plaćeni i drugdje, to je zaista težak posao. Njihove plaće su i do 50 tisuća kuna mjesečno. Oni od subote kane, ako ništa ne dogovore s menadžmentom, smanjiti količinu letova u Hrvatskoj za 50 posto. Ako se to dogodi, to će biti kaos. Ovo je top sezona, ako pola letova ne odradite, putnici neće imati kako doći. Avioni su puni 90 posto. Vi možete 10-ak posto putnika prebaciti u drugi avion… - rekao je Šćuric za N1 i pojasnio kako bi štrajk izgledao u praksi.

- Kontrolori leta su dobili ogromno povećanje plaća prije covida. To su vrlo visoke plaće, ali to je ekstremno težek, stresan posao. Od 10.000 kandidata vi možete jednog iskorisiti da se školuje za kontrolora. To nije sporno. Tu ima i drugih problema, pisao sam o tome. Tu se radi o drugim stvarima, da si ljudi ne mogu organizirati život. Jesu li oni razmaženi ili nisu, to nije ni na meni ni na vama da procijenimo. Ja bih za 50.000 kuna kuna radio dan i noć, ali ovo jesu neki legitimni zahtjevi. Ono što znamo je da ova situacija nije dobra i svi trebaju skočiti da se ovo ne desi. Nadam se da će doći do nekog kompromisa - rekao je Šćuric.

Uprava je prihvatila 33 zahtjeva sindikata, a Šćuric kaže kako bi nakon toga kontrolori trebali biti malo fleksibilniji.

