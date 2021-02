Starija sestra Hallie Biden, Elizabeth Secundy (49), koja se u to vrijeme rastala od supruga s kojim je 15 godina u braku, Huntera je nazivala svojim 'princem' i rekla mu da ga voli, u nizu tekstualnih poruka koje datiraju iz 2016. godine, otkriva Daily Mail.

Njihova veza otkrivena je u datotekama i e-porukama koje su sačuvane s Hunterovog laptopa koji je bio na popravku u računalnoj trgovini Delaware. Sve pronađene datoteke pale su u ruke nekoliko medijskih organizacija i FBI-a, a tada su stvari počele 'curiti' u javnost.

Na fotografijama s uređaja vidjelo se kako pozira i zabavlja s prostitutkama.

Dokumenti s prijenosnog računala također su razotkrili Hunterovo kontroverzno poslovanje s kineskim naftnim konglomeratom CEFC, što je dovelo do savezne istrage porezne prijevare i istrage Senatskog obavještajnog odbora o neprimjerenom političkom utjecaju Kineza.

On se godinama borio sa zlouporabom droga i alkohola, a u tome mu je pomagao brat Beau, bivši državni odvjetnik, koji ga je ohrabrivao da ode na odvikavanje.

Dva mjeseca nakon njegove smrti, Hunter se opet slomio i odselio se iz kuće nakon što je sa suprugom Kathleen prekršio svoj 'pakt o trijeznosti'.

Papiri za razvod kažu da su se formalno razdvojili u listopadu 2015., ali Kathleen je službeno podnijela zahtjev za razvod braka tek u prosincu 2016.

No ono što je javnost uzdrmalo je to što je Hunter zaista imao skandalozne afere i to ni više ni manje nego sa svojom šogoricom i njezinom sestrom.

Afera sa šogoricom i njezinom sestrom

Otac petero djece, danas 51-godišnjak, razveo se sa prvom suprugom Kathleen 2015., iste godine kada je njegov brat Beau umro od raka mozga. Nedugo nakon toga zbližio se sa njegovom suprugom.

U intervjuu za New Yorker, Hunter je rekao da je u kolovozu 2016. s Hallie i njezino dvoje djece otišao na odmor u Hamptons i da su se tu počeli zbližavati. Tek nekoliko tjedana kasnije, u jesen, postali su par.

Nekonvencionalna veza prvi je put javno priznata u ožujku 2017. godine, a i Joe Biden je čak u jednoj izjavi dao svoj blagoslov Hunteru i Hallie

Međutim, tekstovi s laptopa pokazuju da je dotad već vodio izuzetno zanimljiv razgovor s Hallienom sestrom.

Dana 8. rujna 2016., Hunter je napisao Elizabeth: 'Trebali bismo se tuširati zajedno preko FaceTime-a, svako jutro ili noć, da ublažimo stres - naučit ću te kako masturbirati.' Ona ga je za to nazvala 'princem' te mu je priznala da ga voli.

Elizabeth se od Joela, supruga i oca njezino troje djece, razvela 2015. nakon 15 godina braka.

Poruke pokazuju da je Elizabeth često govorila Hunteru da ga voli.

Čini se da Hunterovo koketiranje sa Elizabeth nije zaustavilo njegovu vezu s Hallie. No, unatoč naizgled dugotrajnoj vezi, ispostavilo se da predsjednikov sin nije mogao ostati vjeran ni Hallie ni njezinoj sestri.

U prosincu 2017. dobio je dijete s Lundenom Roberts, prijavljenom bivšom striptizetom koja je radila u klubu u Washingtonu DC. U početku je negirao očinstvo, ali test očinstva ipak je pokazao da je on otac.

No, godinu dana kasnije zbunjujući splet nastavio se, jer su Hunter i Elizabeth 3. srpnja 2018. godine, prema dokumentima na laptopu, zajedno potpisali ugovor o najmu trosobne kuće u Greenvilleu u državi Delaware. Ugovor o najmu, navodio je njih dvoje kao stanare, a e-poruke iz tog vremena sugeriraju da se, kada su Hunter i Elizabeth unajmili posjed, njegova i Hallieina veza raspala.

Eventualni i konačni raskid Hallie i Huntera postao je javan tek u travnju 2019. Niti jedan od njih tada nije komentirao priču.

Hunterov prijatelj rekao je za Daily Mail da je Beauov bivši dom ubrzo postao sasvim drugačija sredina s Hunterom, Hallie i Elizabeth koji su tamo redovito 'tulumarili'.

- Živjeli su u Beauovoj staroj kući koja je postala kuća za zabavu. Očito su bili budni 24 sata na dan samo na zabavama. Sjeli bi na terasu ne znajući gdje su - rekao je anonimni izvor.

Mjesec dana nakon što je objavljen Hunterov prekid s Hallie, upoznao se s južnoafričkom manekenkom Melissom Cohen. Oženio ju je šest dana kasnije. Sada imaju jednogodišnje dijete, nazvano po Hunterovom pokojnom bratu.

Hunter obećava otkriti detalje svojih veza i borbe s alkoholom i drogama u svojim nadolazećim memoarima 'Lijepe stvari' koje trebaju izaći 6. i 25. travnja, no nejasno je je li Hunter uključio detalje svoje veze sa Elizabeth.