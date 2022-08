Konzultant Rakar:' Treba vidjeti zašto Ćorić ne želi preispitati odnose i ugovore Ine i MOL-a'

Ina je prodala nešto po jednoj cijeni, a ispostavilo se da je tržišna cijena tog istog proizvoda puno veća. Zanimljivo je da Ina dosad nije izrijekom rekla da je pretrpjela neku štetu, rekao je za N1 komunikacijski konzultant i informatički forenzičar Marko Rakar.

- Ja očekujem da će to reći, jednostavno su prisiljeni to napraviti, htjeli to ili ne, jer kad cijela situacija dođe do suda, ako se ispostavi da nije bilo štete u Ini, onda slučaja de facto nema. Bit će vrlo zanimljivo gledati tu sudsku trakavicu, kako će se rasplitati i kako će u konačnici završiti - dodao je Rakar.

Istaknuo je da je u trenutku potpisa ugovora o prodaji plina, problema s opskrbom već bilo te da je Ina morala biti svjesna razvoja situacije.

- Ako se sjetimo situacije s Gradskom plinarom Zagreb i kad se počelo razgovarati o problemima s nabavnom cijenom, to je bilo prije nego što je ovaj ugovor zaključen. Netko tko je odgovoran morao je biti svjestan razvoja situacije i ugraditi tu fluktuaciju. Plin je burzovna roba, ja ne poznajem dovoljno energetske ugovore, ali vrlo je neuobičajeno da se cijena ugovara fiksno, nepromjenjivo, ne uvažavajući uvjete na tržištu - objasnio je konzultant.

Smatra da je vrlo izvjesno da postoji paralelno upravljanje u ini.

- Tezu o dvostrukom upravljanju Inom nismo čuli danas, to je teza koja se provlači i o kojoj se diskutiralo godinama, taj odnos MOL-a prema Ini nije samo maćehinski, nego predatorski i parazitski i postoji od potpisa ugovora sa Sanaderom 2007. godine. To je punih 15 godina takvog upravljanja. Ja mislim da je moguće da je netko negdje drugdje odobrio taj ugovor, ali nezamislivo mi je da netko na višim razinama to nije primijetio - tvrdi.

Trenutak da Hrvatska preispita odnos MOL-a i njegova upravljačka prava dogodio se puno ranije, rekao je komunikacijski stručnjak.

- Ovo definitivno nije kapljica, ovo je bujica na hrpu svih argumenata protiv tog ugovora s MOL-om i mislim da bi se o tome moralo razgovarati. Treba vidjeti zašto bivši ministar Ćorić tako energično odbija svaku mogućnost takve situacije - rekao je Rakar.

Najčitaniji članci