Kopaju, sade, izrađuju i druže se s ljudima istih sudbina: 'Uz biljke ne razmišljamo o raku'

Sve se promijenilo kada sam shvatila da sam rak dobila od stresa, negativnih emocija, uzrujavanja na poslu, ponekad kod kuće. Prestala sam gledati vijesti, učlanila se u udrugu, uzela u ruke kramp, motiku i škare za orezivanje i nisam više razmišljala o apsolutno ničemu osim o biljkama koje sam sadila, rekla je Ivana Šimunić (46). Oboljela je od raka dojke prije tri godine. Bila je u procesu liječenja kad je čula za udrugu 'Budi dobro' koja je tada organizirala na Velom Lošinju rehabilitaciju za oboljele od raka. Pridružila im se i doslovno se, kaže, preporodila. Međutim, program je kratko trajalo i onda se vratila svakodnevnom životu u Zagrebu. Liječenje je još trajalo, strahovi i neizvjesnost stalno su bili prisutni i Ivana je odlučila iskoristiti i druge čari udruge 'Budi dobro'. Pridružila im se u mjestu Manja Vas nedaleko od Samobora, gdje na površini od 5000 četvornih metara imaju Botanički vrt ljekovitog i začinskog bilja kojeg su dobili na korištenje od obitelji Suban koja je u javnosti odavno poznata po proizvodnji ljekovitih čajeva. Tamo su organizirane radionice terapijskog vrtlarenja dvaput mjesečno, subotom za lijepog vremena. Ivana je toliko puta tamo napunila baterije za vrijeme liječenja da ni danas, kada je zdrava, ne želi otići iz udruge. Sada radi kao volonterka.

'Što će biti s mojom djecom?'

- Karcinom sam otkrila na redovnom sistematskom pregledu. Bio je invazivan, ali se nije proširio. Prvo mi je to bio velik šok. U glavi su bubnjale crne misli: "Što će biti s djecom ako umrem? Tko će platiti kredit?" i još puno sličnih stvari, ali vrlo brzo sam sebi rekla: "Moraš! Ti ćeš to riješiti, Ivana! Za tebe će to biti samo još jedan zadatak kojeg treba odraditi." - otkrila je žena. Tako je i bilo. Međutim, put je bio trnovit i Ivana je, kaže, morala osvijestiti što ju je do bolesti dovelo kako bi mogla nešto promijeniti u svom životu i lakše ozdraviti.

- Boravak u udruzi strahovito mi je tome pomogao. Čovjek ne može vjerovati koliko mu može značiti taj jedan dan u prirodi dok se ne zamara problemima nego razmišlja samo o biljkama i okružen je šumom, zemljom, mirisima i pticama. A druga stvar koja me spasila bila je upoznavanje s ljudima koji su prošli isto što i ja. Doma sam imala potporu obitelji, supruga i djece, ali drugačije je kad je netko prošao isto što i ti. Treba ti razgovor s takvim ljudima - kaže Ivana. Osjećaju sigurnosti, snage i nade, pridonijeli su, dodaje, i brojni stručnjaci koji vrtlare zajedno s oboljelima.

Tim stručnjaka svakome na raspolaganju

Ima tu i psihologa, liječnika, kirurga i drugih stručnjaka. Njima se oboljeli mogu obratiti u bilo kojem trenutku, mogu se savjetovati ili jednostavno ugodno podružiti uz vrtlarenje.

Liječnik Josip Majcan, koji je i predsjednik udruge, poručio je da terapijsko vrtlarenje nije namijenjeno samo osobama oboljelima od raka, nego i svima koji žele prevenirati bolest te aktivno održavati svoje zdravlje.

- Nije bitno ni znanje o vrtlarenju ili biljkama. Bitna je dobra volja i želja za druženjem i boravkom u prirodi. Vrt postaje ljepši i bogatiji zahvaljujući svakome od nas, našim rukama i našem srcu i to svakako donosi benefite našem zdravlju - rekao je Majcan koji je zajedno s još četvero kolega liječnika 2019. godine osnovao Udrugu za prevenciju raka i pomoć oboljelima Budi dobro. Među njima je i neurolog Goran Ivkić.

Ključ je odgovor na teško pitanje

- Našli smo se 2019. doma kod Majcanovih i shvatili da mi, kao liječnici, moramo dati više. Shvatili smo da unatoč tome što je medicina strašno napredovala, imamo napredne lijekove i sve ostalo, ljudi i dalje puno obolijevaju i vrlo kratko nakon toga žive ili ponovo obolijevaju. Sinulo nam je - nešto ne radimo dobro! Došli smo do zaključka da ljudima moramo dati znanje. Moramo sustavu dodati nešto više od onoga što se nudi u bolnicama. Moramo im dati znanje kako bi dobili odgovor na pitanje. "Zašto sam se razbolio?". Jer samo ako znaš što te dovelo do bolesti možeš se promijeniti i ozdraviti. Vratili smo ih korijenima od kojih su počeli - rekao je dr. Ivkić.

Odlučila se boriti

A odgovor na pitanje zašto se razboljela, s nama je podijelila i Marijana Uzelac (63) koja je došla na terapiju vrtlarenjem. Oboljela je od karcinoma maternice 2016. godine. Prošla je operaciju i 29 zračenja.

- Imala sam stresnu situaciju u obitelji kad mi se razbolio otac. Kao reakciju na to, prvo sam dobila visok tlak i druge zdravstvene poteškoće radi kojih sam otišla liječniku. Napravila sam sve preglede pa i ginekološki na kojem su mi otkrili rak u teškoj, četvrtoj fazi - kaže Marijana. Ne skriva koliko ju je to pogodilo i prestrašilo, međutim, brzo se sabrala.

- Dok sam sišla s drugog kata gdje mi je bio liječnik do prizemlja, već sam se dogovorila sama sa sobom da se moram boriti. Bilo je teško. Na prvu kemoterapiju sam došla još friško operirana, rana mi još nije zacijelila i baš mi je bilo gadno. Ali hrabro sam to podnijela i odlučila sam ću tako i svaku iduću. I jesam. Ozdravila sam i tada su uslijedile kontrole prvo jako česte, onda svakih šest mjeseci. I to je bilo ok. A onda je došao dan 2022. godine kada mi je liječnik rekao da će iduća kontrola biti tek za godinu dana. E, tu me uhvatila panika. Dok sam se redovito pregledavala se nekako dalo živjeti, ali onda puno tog praznog hoda donijelo je strah i neizvjesnost. Išla sam guglati i otkrila udrugu Budi dobro. Čim sam prvi put došla ovdje, shvatila sam da je to bilo upravo ono što mi treba - rekla je Marijana i dodala da je sve što osjeća dok vrtlari spokoj i mir. Stoga su i Marijana i svi ostali korisnici udruge zahvalni vlasniku vrta Milanu Subanu, koji je botaničku oazu ljekovitog bilja stvarao 30 godina, a onda ju je nesebično ustupio na besplatno korištenje udruzi 'Budi dobro'.

Šaptač biljkama

- Oduvijek sam zaljubljenik u prirodu, osobito u ljekovito bilje. Rođen sam tu u selu, bili smo dosta siromašni. Roditelji su mi radili u poljoprivredi. U želji da si nešto zaradim, ja sam od svoje sedme do 15 godine sakupljao ljekovito bilje. Naučile su me žene iz sela. Sušio sam ih na tavanu pa nosio u Samobor na prodaju i tako sam si kupovao odjeću, tenisice... Bile su mi to prve dobre tenisice. Do tada mi ih je tata samo na sajmištu kupovao. Bile su nikakve - prisjetio se Milan. Otišao je u Zagreb na školovanje. Završio je srednju Klasičnu gimnaziju i nakon toga je upisao Pravni faks. Vratio se u Samobor i zaposlio se u Općini, a onda je 90.-ih god odlučio napustiti siguran i stalan posao. Otvorio je svoje poduzeće za sakupljanje, otkup, preradu i proizvodnju proizvoda od ljekovitog bilja. Posao mu je dobro išao. Zatim si je 1995. godine napravio botanički vrt po uzoru na zagrebački Farmaceutski botanički vrt Fran Kušan.

- To je bilo samo za moju dušu. Posadio sam 250 vrsta ljekovitog bilja. Tu je nekad dolazilo 50 autobusa godišnje. To su bila djeca, igrala su se, učila o bilju, pili smo čaj. Dolazili su i penzioneri. Na kraju su me godine stigle i nisam se više mogao aktivno baviti vrtom. Pojavila se udruga 'Budi dobro' da bi iznajmili prostor. Potpisali smo sporazum o suradnji i dao sam im gratis na upravljanje i korištenje. Kao što vidite, ovo je strmi teren pa sam im sugerirao nek naprave povišene gredice pa da svaki član ima svoju gredicu. To im se jako svidjelo - rekao je Milan i dodao da sad sve ima smisla i da je ispalo baš onako kako je trebalo. A da bi im bilo još bolje i da bi što više ljudi mogli imati benefite ove hvalevrijedne udruge, zainteresirani mogu uplatiti novac na: Udruga za prevenciju raka i pomoć oboljelima Budi dobro, IBAN: HR7023400091111028530. Račun je otvoren u PBZ banci.