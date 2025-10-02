Kopenhagen: Plenković i Orban zakopali ratne sjekire

Nakon otrovnih poruka mađarskog ministra vanjskih poslova i trgovine Pétera Szijjártóa koji je rekao da Hrvatska iskorištava rat u Ukrajini i optužio ju za ratno profiterstvo, u Kopenhagenu kopernikanski obrat. Na summitu EU čelnika susreli su se premijeri Andrej Plenković i Viktor Orban te izgleda izgladili situaciju i spustili tenzije između Zagreba i Budimpešte.

- Upravo sam završio sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem. Interes mađarske vlade je osigurati najjeftinije moguće izvore energije za mađarske tvrtke i kućanstva. Hrvatska je povijesni strateški partner Mađarske i Mađarska će Hrvatskoj uvijek iskazivati ​​povijesno poštovanje koje zaslužuje. Posvećeni smo deeskalaciji napetosti i osiguravanju najviše razine međusobnog poštovanja - napisao je na X-u Orban.

O smirivanju tenzija i dobrosusjedskim odnosima oglasio se i Plenković.

- Na marginama sastanka Europske političke zajednice (#EPC) u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Ponovno sam naglasio spremnost Hrvatske da isporučuje naftu rafineriji u Mađarskoj putem naftovoda JANAF. Osim toga, odbacio sam tezu da Hrvatska pokušava profitirati od rata u Ukrajini podizanjem cijena transporta. Naprotiv, koristeći svoju ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima pružiti alternativni pravac opskrbe umjesto kupnje energije iz Rusije - jasno i glasno je premijer odbacio tvrdnje o ratnom profiterstvu te se oglasio i o odnosu sa susjedima.

- U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo riješiti preostala otvorena pitanja te se veselimo skorom otvaranju posljednje dionice autoceste na Koridoru Vc - napisao je Plenković.