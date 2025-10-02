Obavijesti

SUSRET U KOPENHAGENU

Kopenhagen: Plenković i Orban zakopali ratne sjekire

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Andrej Plenković/X

Odbacio sam tezu da Hrvatska pokušava profitirati od rata u Ukrajini podizanjem cijena transporta. Naprotiv, koristeći svoju ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima pružiti alternativni pravac opskrbe umjesto kupnje energije iz Rusije, napisao je Plenković.

Nakon otrovnih poruka mađarskog ministra vanjskih poslova i trgovine Pétera Szijjártóa koji je rekao da Hrvatska iskorištava rat u Ukrajini i optužio ju za ratno profiterstvo, u Kopenhagenu kopernikanski obrat. Na summitu EU čelnika susreli su se premijeri Andrej Plenković i Viktor Orban te izgleda izgladili situaciju i spustili tenzije između Zagreba i Budimpešte.

 - Upravo sam završio sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem. Interes mađarske vlade je osigurati najjeftinije moguće izvore energije za mađarske tvrtke i kućanstva. Hrvatska je povijesni strateški partner Mađarske i Mađarska će Hrvatskoj uvijek iskazivati ​​povijesno poštovanje koje zaslužuje. Posvećeni smo deeskalaciji napetosti i osiguravanju najviše razine međusobnog poštovanja - napisao je na X-u Orban.

O smirivanju tenzija i dobrosusjedskim odnosima oglasio se i Plenković.

 - Na marginama sastanka Europske političke zajednice (#EPC) u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Ponovno sam naglasio spremnost Hrvatske da isporučuje naftu rafineriji u Mađarskoj putem naftovoda JANAF. Osim toga, odbacio sam tezu da Hrvatska pokušava profitirati od rata u Ukrajini podizanjem cijena transporta. Naprotiv, koristeći svoju ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima pružiti alternativni pravac opskrbe umjesto kupnje energije iz Rusije - jasno i glasno je premijer odbacio tvrdnje o ratnom profiterstvu te se oglasio i o odnosu sa susjedima.

 - U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo riješiti preostala otvorena pitanja te se veselimo skorom otvaranju posljednje dionice autoceste na Koridoru Vc - napisao je Plenković.

