Koprić izaziva Lakušića na 'dvoboj': Suočimo javno programe za rektora Zagreba

Trenutni rektor zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić u četvrtak, 26. veljače, na izvanrednoj sjednici Senata predstavit će svoje izborne programe za novi rektorski mandat. Senat sveučilišta o tome tko će bit novi rektor odlučivat će za dva tjedna, u utorak 10. ožujka.

Iako u javnosti nema prevelike buke oko ovog važnog izbora za akademsku zajednicu, ispod površine je prilično burno. Ivan Koprić tražio je da se sjednica Senata na kojoj će predstavljati programe otvori za javnost. To su napravili na nedavnom rektorskom izboru u Rijeci. Koprić je u svome zahtjevu izbornom Povjerenstvu istaknuo važnost potpune transparentnosti postupka i jednake vidljivosti obaju kandidata. Riječ je o pitanju od interesa ne samo za akademsku zajednicu, nego i za širu javnost, naveo je.

Zagreb: Počinje obnova zgrade koju dijele Sveučilište u Zagrebu i Pravni fakultet | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

'Sve je transparentno'

No Povjerenstvo kojem je je čelu dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Vladislav Brkić ga je odbilo, uz objašnjenje kako "Poziv i Uputa precizno i izvan svake sumnje te izrijekom, po sistemu numerus clausus, predviđaju osobe koje će prisustvovati Izvanrednoj sjednici". Istaknuli su i kako je postupak izbora rektora potpuno transparentan i pravno posve siguran.

- Zahtjev predloženika prof. dr. sc. Ivana Koprića nesukladan je Pozivu i Uputi te je usmjeren na retroaktivnu promjenu pravila izbornoga postupka u njegovu tijeku, odnosno u fazi kada je on već odmaknuo. Zahtjev predloženika prof. dr. sc. Ivana Koprića zapravo je usmjeren na izmjenu Poziva i Upute, pa Izborno povjerenstvo smatra da o Zahtjevu nije ni održivo ni dopušteno meritorno odlučivati - navedeno je.

'Vjerujem da Vam je u interesu...'

Koprić je uzvratio novim pozivom Lakušiću, koji se za sada ne očituje ni o čemu. Ni o Koprićevim ponudama, ni o svome programu za novo rektorsko razdoblje.

- S obzirom na to da je Izborno povjerenstvo odbacilo moj zahtjev za javnim predstavljanjem programa kandidata za rektora (ne ulazeći sada u opravdanost takve odluke), pozivam Vas na javno sučeljavanje gdje ćemo obojica imati priliku i osobno s javnošću podijeliti detalje iz izbornih programa, ali i omogućiti zainteresiranoj javnosti i medijima postavljanje pitanja - napisao je Koprić u pozivu Lakušiću.

- U trenutku kada je Sveučilište u Zagrebu palo na jednoj od najprestižnijih lista za rangiranje sveučilišta i kada trpi kritike zbog netransparentnosti rada, vjerujem da Vam je u posebnom interesu prihvatiti ovaj poziv kako biste otklonili svaku sumnju da i sami odobravate i potencirate trenutnu zatvorenost i isključivost naše alme mater. Zaključno, pozdravljam Vas riječima iz Vašeg programa kojima ste, između ostalog, i sami istaknuli važnost javne razmjene ideja i misli: ‘Akademska zajednica ima misiju bespoštedno se koristiti slobodom akademske misli te neprestano skretati pozornost na izazove, prilike i moguća rješenja koja se tiču pojedinaca i čitavoga društva' - ističe Koprić.

Inače, obojica su svoje programe predstavili studentima koji su se odazvali u velikom broju. Najviše ih je zanimalo kako više uključiti mlade znanstvenike u rad Sveučilišta, kao i budućnost kampusa na Borongaju i povećanje smještajnih kapaciteta.