Korona je ušla u Dom u Zadru: 'Zaražena je jedna djelatnica'

<p>Korona virus ušao je u zadarsku Dom za odrasle osobe sv. Franje koji se nalazi u centru grada te skrbi za psihički bolesne odrasle osobe, javlja <a href="https://www.zadarskilist.hr/clanci/25082020/koronavirus-u-zadarskom-domu-sv-frane-ravnateljica-dujic-provodili-smo-sve" target="_blank">Zadarski list.</a> </p><p>- Zaražena je djelatnica Doma koja je asimptomatska - rekao je epidemiolog <strong>dr. Alan Medić</strong>. Djelatnica doma je došla u ponedjeljak na posao s godišnjeg odmora. Iako se testirala u nedjelju, rezultat nije stigao do početka njezinog radnog vremena. Otišla je raditi i nakon radnog vremena je saznala da je pozitivna. </p><p>- Odradila je svoje radno vrijeme sedam do osam sati, s tim da nije radila izravno sa štićenicima. Održala je jedan sastanak sa svojim kolegama i njih smo iz predostrožnosti stavili u samoizolaciju, mada su svi koristili osnovnu zaštitnu opremu, a riječ je o njih sedmero - objasnio je Medić. </p><p>Što se tiče ostalih štićenika, njih će preraspodijeliti - 19 će ih prebaciti na drugo mjesto, u karantenu organiziranu u zajednici. Ostalih 37 štićenika će "razrijediti", odnosno, u sobi će ih biti po dvoje. </p><p>- U slučaju da se u sljedećih 14 dana odnosno, do 7. rujna dogodi nekakav febrilitet i temperatura, odmah ćemo testirati. Kako štićenike, tako i zaposlenike Doma. Tako smo smanjili kontakt na način da ako bi se i pojavio netko od pozitivnih ili u karanteni koja je organizirana ili ovdje u Domu, moći ćemo brzo intervenirati, a imat ćemo i minimalnu izloženost i na taj način ćemo spriječiti da se širi infekcija između njih što je i osnovni cilj cijelog ovog postupka - objasnio je dr. Medić.</p><p>Ravnateljica Doma <strong>Vesna Dujić </strong>rekla je da su poduzeli sve što je propisano za ovakve situacije. </p><p>- Mi smo od veljače ove godine zapravo, zatvoreni u Domu i stvarno smo se dobro "držali". Provodili smo sve epidemiološke mjere zaštite i ovo je sad, splet nesretnih okolnosti. Dogodi se. Događat će se nažalost, a ja se nadam da kod nas više neće. Svi naši djelatnici, ali i korisnici su zaista ovih pola godine proživjeli i odradili - dobar posao. I zato molim da nitko nikoga ne osuđuje, da se ne traže krivci jer to zaista nije bitno, a niti potrebno u ovom trenutku - zaključila je ravnateljica Dujić.</p><p>Čim su korisnici otišli, počela je dezinfekcija cijelog Doma koju je obavila za to ovlaštena tvrtka.</p>