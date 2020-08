Premorene epidemiologe čeka neizvjesna jesen: Zaraženo je čak 119 djelatnika u zdravstvu

Upravo su to podaci koji najviše trebaju zanimati javnost jer zdravstveni djelatnici ključ su uspjeha u nadolazećoj jesenskoj sezoni gripe i viroza, a time i u borbi s koronom

<p>Nakon 306 zaraženih u danu, jučer je broj novih slučajeva pao na 136 korona pozitivnih.</p><p>Ministar <strong>Vili Beroš</strong> vidno je odahnuo prije čitanja brojeva, pa se moglo i pretpostaviti da će brojevi biti mnogo manji. No među 2213 trenutno aktivnih slučajeva 119 je zdravstvenih djelatnika, a njih 515 je u samoizolaciji.</p><h2>Pogledajte video: Škola u Hrvatskoj kreće 7. rujna</h2><h2>Na jesen nas čeka puno više težih slučajeva</h2><p>Upravo su to podaci koji najviše trebaju zanimati javnost jer zdravstveni djelatnici ključ su uspjeha u nadolazećoj jesenskoj sezoni gripe i viroza, a time i u borbi s koronom.</p><p>Za jesen su očekivanja mnogo više slučajeva s teškom kliničkom slikom i glavno je pitanje može li to naš zdravstveni sustav izdržati. Krene li zaraza jače među starijom populacijom, neminovno nas čeka mnogo težih slučajeva i više ljudi na respiratorima.</p><p>No tu je još jedna ključna stvar – zaštita zdravstvenih djelatnika. Uzme li virus maha među njima, sustav će kolabirati. Dok čekamo neizvjesnu jesen, epidemiolozi, koji su postali najtraženiji specijalisti, u Hrvatskoj i svijetu, na rubu su snaga. Njih 100 radi za nas oko četiri milijuna. Rade dan i noć već pola godine.</p><h2>Epidemiolozi rade danju i noću</h2><p>Prošla su dva tjedna otkad je<strong> dr. Miroslav Venus</strong>, predsjednik Društva epidemiologa Hrvatske, javno i vrlo otvoreno podijelio sve boljke i nedaće s kojima se naši epidemiolozi susreću otkad smo u pandemiji.</p><p>Zovu ih danju i noću s pitanjima na koja oni zapravo ne trebaju odgovarati, što ih nepotrebno iscrpljuje. Uz to im ne pomažu niti političari, koje građani gledaju kako se ne pridržavaju mjera, a niti predsjednik Milanović, za kojeg je korona kao karijes...</p><p>Rezultat takvog ponašanja jest da javnost postaje skeptična te i građani gube povjerenje u struku, pa zanemaruju preporuke. Inače, dr. Venus napominje da posao epidemiologa nije odgovarati turistima, pacijentima i zbunjenim građanima može li im tetka iz Švicarske doći na svadbu i koja je procedura; ako mi curi nos, a nemam druge simptome, trebam li na testiranje; jesu li otvorene granice sa Srbijom; mogu li platiti i testirati se u Virovitici i slično.</p><h2>Prvo zovite liječnika opće prakse</h2><p>- Pacijenti prvenstveno trebaju zvati svoje liječnike opće prakse, a liječnici trebaju preuzeti odgovornost i odlučiti trebaju li se testirati ili ne. Samo u slučajevima kad nisu sigurni, trebaju kontaktirati epidemiologe za savjet. Za sva ostala pitanja sve informacije postoje na službenim stranicama, a ako ne znaju gdje i kako pogledati, uvijek mogu nazvati 112 i dobit će sve odgovore. I dalje smatram da bi se ponovno trebao aktivirati broj 113 kako bi i građanima i nama olakšali situaciju – kaže nam strpljivo dr. Venus, koji je u pola godine uspio otići tek sedam dana na odmor, ako se to uopće može zvati odmorom.</p><h2>Kolegi pola godine zvoni telefon</h2><p>- Od toga sam četiri dana bio u razgovorima s novinarima i davao intervjue. Eto, uspio sam vidjeti more i okupati se koji put, no daleko je to od odmora. Danas sam opet na radnome mjestu, a telefon zvoni stalno i opet za pitanja koja zapravo ne bi trebalo pitati nas. Izgorjet ćemo ako ovako nastavimo – otvoreno kaže dr. Venus.</p><p>Ističe da epidemiolozi nisu lijeni pa govore da im je naporno nego u nekim područjima je propisan samo jedan epidemiolog, koji u ovih šest mjeseci radi konstantno, i telefon im zvoni u svako doba.</p><p>- To nitko ne bi mogao izdržati. Kolega iz Gospića je ondje jedini epidemiolog. Ima dijete od dva mjeseca, a pola godine mu telefon ne prestaje zvoniti – pojašnjava dr. Venus, koji s kolegicom epidemiološki drži Virovitičko-podravsku županiju.</p><h2>Rasteretite nas nepotrebnih poziva</h2><p>Pojasnio je i kako se epidemiolozima može olakšati posao da bi nadolazeću sezonu gripa, viroza i korone uspješno prebrodili.</p><p>- Ključne su dvije stvari. Jedna je da nas se rastereti nepotrebnih poziva. A drugo, nadamo se da ćemo dobiti kolege, tek diplomirane liječnike, koje ćemo nadzirati. No razumijem i njih kad baš i nisu voljni prijaviti se na šest mjeseci takvog rada jer nakon toga opet neće biti spremni samostalno raditi, a upravo ih to čeka - rekao je.</p><p>Uz 136 novooboljelih u jučerašnjem danu, dvoje ljudi je preminulo. Riječ je o starijim muškarcima koji su, prema izjavi ministra, imali i druge zdravstvene komplikacije.</p><h2>Korona i u vrtićima</h2><p>- Nažalost, dogodilo se ono što nikako nismo htjeli, Covid-19 ušao nam je na mikrobiologiju i cijela jedna smjena je u samoizolaciji, pa nam zato ovo jako puno znači - rekao je <strong>Zvonimir Šostar</strong>, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.</p><p>Poručio je svim građanima koji na testiranje idu s uputnicom neka se testiraju u domovima zdravlja.</p><p>Šestero djece vrtića u Kaštelima pozitivno je na Covid-19. Kako se doznaje iz pouzdanih izvora, šestero djece vrtićke dobi nije imalo nikakve simptome bolesti, ali kako je korona virusom bila zaražena djelatnica vrtića, svi su poslani na testiranje, kojim je utvrđeno da su zaraženi.</p><p>Sva su djeca u samoizolaciji, vrtić je dezinficiran te su provedene sve epidemiološke mjere. A korona virus ponovno je ušao i na Hitnu medicinsku pomoć, gdje su zaraženi liječnik, tehničar i vozač iz tima.</p>