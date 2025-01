Korona Kid je s ocem prodao 1,2 mil. lažnih testova, dio novca je spremio i na račun bjegunca...

Krivotvorenje lijekova ili medicinskih proizvoda te pranje novca kaznena su djela zbog kojih su se Filip Mihalić (26) i otac mu Anđelko (66), inače bivši saborski zastupnik iz redova HDZ-a, prošle nedjelje u popodnevnim satima našli iza rešetaka varaždinskog zatvora. Nevenka Bogdanović, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu, nakon saslušanja o inkriminacijama koje im se stavljaju na teret odredila im je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

Prvoosumnjičenog, mlađahnog Filipa s nadimkom Korona Kid, koji je dobio upravo zbog ove skandalozne afere, kao voditelja poslovanja u društvu Buryen, te drugoosumnjičenog oca mu Anđelka, koji je jedno vrijeme bio direktor, istražitelji terete za kriminal od polovice 2022. do siječnja 2023. godine. Stekli su imovinsku korist, stoji u sudskom spisu, činjenjem kaznenog djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda uvozom, a kasnije i prodajom krivotvorenih brzih antigenskih testova Xiamen Boson Biotech za detekciju bolesti COVID-19. Testovi su se krivotvorili u Istanbulu u Turskoj.

Istražitelji su za sada praćenjem tijeka novca nepobitno utvrdili da je Korona Kid prodajom krivotvorenih testova samo u Hrvatskoj zaradio više od 700 tisuća eura. Sumnja se da je taj iznos znatno veći. Filip je, kako doznajemo, saznao da ga policija istražuje, ali i da se novinari raspituju o njegovu poslovanju s krivotvorenim testovima pa je ubrzano počeo uklanjati tragove. Ispraznio je skladište korona testova u Varaždinu, ali je doslovce počeo prazniti račun tvrtke Buryen. Samo u prvoj polovini 2023. godine istražitelji su zabilježili podizanje novca u različitim iznosima. Tako je 21. ožujka 2023. Filip u jednom danu podigao u tri navrata po 50.000 eura. Sljedećeg dana opet u tri navrata podiže po 50.000 eura, da bi 25. i 26. travnja opet posegnuo u račun društva za po 50.000 eura po danu. Zanimljivo je da je u petak, 28. travnja te 2023., kad smo objavili prvi tekst u 24sata pod naslovom kako je Korona Kid zaradio milijune od države na uvozu lažnih testova te da ga se istražuje, Filip u dva navrata podigao iznose od 100.000, a potom i 150.000 eura.

Skladište u kojemu su prepakiravani COVID testovi

Skladište u kojemu su prepakiravani COVID testovi

Istražitelji su uspjeli utvrditi da je Filip, kako bi izbjegao da mu se taj na kriminalu zarađeni novac oduzme, sam sebi isplatio nepunih 700 tisuća eura. Novac je, da bi mu zametnuo trag, isplaćivao i sklanjao na račune drugih osoba.

Tako je nekoliko desetaka tisuća eura u vidu pozajmice Filip transferirao na račun jednog traženog hrvatskog bjegunca s kojim se družio u Ljubuškom.

Isporuka COVID testova na kojima je krajnje odredište Varaždin, odnosno Mihalićeva tvrtka

Isporuka COVID testova na kojima je krajnje odredište Varaždin, odnosno Mihalićeva tvrtka

Tvrtka od 0 kn prometa do milijuna

U nastavku razotkrivamo kako je sve počelo. Kako je varaždinska tvrtka bez zaposlenika i s nula kuna prometa na računu, na čelu s golobradim mladićem osuđenim za krivotvorenje novca, bez potrebitih referenci i ikakvog iskustva, dobila dozvolu za promet, ne s metalnim vijcima, pekarskim ili inim proizvodima, nego po onoj vjerovali ili ne - za promet s medicinskim proizvodima. Razotkrivamo kako su u međunarodnom lancu krivotvorenja i distribucije COVID testovi završavali u jednom opskurnom varaždinskom skladištu, gdje su se prepakirali s umetanjem “adekvatnih” deklaracija na hrvatskom i slali u hrvatska ministarstva, bolnice i ljekarne, na što su se trošili milijuni poreznih obveznika pritom puneći džepove kriminalaca.

Posao Mihalićevih nadležne državne inspekcije za nadzor prometa medicinskih proizvoda, iako im to zakon nalaže, nisu nadzirale. Kad smo ih upravo to i pitali, odgovorili su nam da nisu imali razloga za nadzor jer protiv te tvrtke nisu imali nikakvih prijava da nešto ne rade u skladu s propisima, unatoč činjenici da im je jedna pošiljka “pala” u dostavi.

Sve je počelo u jeku pandemije s korona virusom koja je odnosila živote u Hrvatskoj i diljem svijeta. Umijeće kriminala bilo je na djelu. Pandemija je bila izvrsna prilika za basnoslovnu zaradu.

- Jednu smo večer, gledajući vijesti na televiziji, vidjeli priliku za biznis - rekao nam je Anđelko Mihalić, Filipov otac, još krajem travnja 2023. godine, tražeći sam da razgovara s novinarima 24sata jer je čuo da se raspituju o njemu, njegovu sinu Filipu i poslovanju njihove tvrtke Buryen.

Poricao je tad Anđelko bilo kakvu pomisao da su testovi na koronu koje uvoze povezani s kriminalom, a kamoli da su krivotvoreni.

Tvrdio je da je njegov sin uspješan poduzetnik od srednjoškolskih dana pojašnjavajući kako je još 2017. stvorio odjevni modni brend s nanotehnologijom koji distribuira putem svoje tvrtke Buryen sa sjedištem u Varaždinu na istoj adresi na kojoj Filipova majka i Anđelkova supruga ima odvjetnički ured. Ideja o biznisu s testovima bila je očeva.

Anđelko Mihalić, zastupnik u 6. sazivu Hrvatskog sabora s liste HDZ-a, stoji na stranicama Sabora, bio je u članstvu međuparlamentarnih skupina prijateljstva, pa tako i one s Kinom te od tuda najvjerojatnije i sinu Filipu poslovni “uzlet” vezan uz Kinu i korona testove. Tako su se obojica doslovce obogatila preko noći.

Za svoju firmu Buryen, koja i nije imala prometa, Filip je u vrijeme pandemije ekspresno dobio dozvolu za promet s medicinskim proizvodima. Pominjala se veza oca i majke s vrhuškom u Ministarstvu zdravlja. Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH u Zagrebu je sredinom ožujka 2021. godine Filipovoj tvrtki Buryen, u kojoj mu je otac Anđelko figurirao kao direktor, dala dozvolu za veleprodaju medicinskih proizvoda. Prodajno mjesto je naznačeno u varaždinskoj Jurkovićevoj ulici. U toj kući na jednom staklu stršio je izblijedjeli papir s natpisom “Skladište, Buryen d.d. Varaždin”. U toj kući nikakvog skladišta nije bilo.

Ono se nalazilo drugdje. Adresa je poslužila kao paravan da se zadovolji forma. Nadležni to niti su znali niti su nadzirali.

Filip je u početku preko Buryena uvezao jednu pošiljku originalnih Xiamen Boson Biotech testova, čija je manja količina prošla formalnu validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U Istanbulu kopirali originalni test

Međutim, Filip je, vidjevši priliku za zaradu, krenuo kriminalnim putem. U Istanbulu je sa suradnicima, što iz Hrvatske, što iz Turske, krenuo u proizvodnju krivotvorenih testova iste one marke koju je legalno prvi put uvezao. Kopirao se cijeli originalni kineski test, od kutije do pločice, a zatim se takav lažni proizvod masovno kamionima dovozio u Hrvatsku u skladišta kraj Varaždina, gdje su njime opskrbljivani Stožer civilne zaštite, Zavodi za javna zdravstva, ljekarne i bolnice diljem zemlje. Fotografije unutrašnjosti tog skladišta Filip je objavljivao na svom Linkedin profilu, hvaleći se velikim narudžbenicama. Istražujući kriminalnu pozadinu korona testova koji su pristizali u Hrvatsku u režiji Filipa Mihalića sredinom ožujka 2023. razgovarali smo s jednim od njegovih suradnika u Istanbulu.

- Filipa poznajem dobro. On je lani boravio tu u Istanbulu oko pet, šest mjeseci. Bio sam mu vozač i tumač za turski jezik. Jedan poznati nogometaš podrijetlom s Balkana me je spojio s Filipom i zamolio da radim za njega. Prihvatio sam taj posao jer me je dobro plaćao. Znam da je Filip u Istanbulu u jednoj tvornici radio testove za koronu. U tu tvornicu ja nisam smio ulaziti jer mi je zabranio jedan njegov partner. Znaš što, taj Filipov partner je veliki lopov. Ja bih Filipa uvijek dovezao ispred te tvornice u koju nisam ulazio. Nisam vidio da je on utovarivao robu, ali znam da su unutra izrađivali testove za koronu - pojašnjavao nam je Suat M., Filipov vozač iz Istanbula.

Otac Anđelko je figurirao kao direktor

Otac Anđelko je figurirao kao direktor

Posao je cvjetao. Osim Hrvatske, Filip je proširio posao s distribucijom testova iz Turske i na druge zemlje Europske unije. Skladište u koje su dopremani sporni testovi nalazilo se u unajmljenom prostoru u Varaždinu. U tom skladištu su studenti koje je Filip plaćao na ruke prepakirali testove i mijenjali deklaracije. Na smetlištu skladišta pronašli smo i fotografirali kutije, deklaracije i brojne druge tragove koji su upućivali na to da su testovi u Hrvatsku stizali iz Turske, a ne iz Kine, kako je tvrdio Filipov otac Anđelko Mihalić. Za distribuciju lažnih testova Filip je koristio i druge tvrtke, poput Kefa iz Siska, koje ima sestrinsku tvrtku u Sloveniji.

Da je posao s korona testovima doslovce “cvjetao” hvalisao se i sam Filip Mihalić na svojem Linkedin profilu, čije dijelove sadržaja smo uspjeli kopirati prije nego što je obrisao profil kad je počela istraga.

U jednoj objavi tako navodi da je tvrtka Buryen postala stabilan i pouzdan partner hrvatskih bolnica, domova zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo, privatnih klinika i poliklinika, ljekarni, veledrogerija, privatnih ordinacija i mnogih drugih.

- Sve ovo ne bi bilo moguće bez onih ljudi koji su odlučili pružiti svoje puno povjerenje u samom početku poslovanja koje nam je pomoglo da u kratkom periodu postanemo jedna od vodećih tvrtki u Republici Hrvatskoj u programu zaštitne i medicinske opreme - hvalisao se Filip navodeći kako su mu milijuni testova upravo pristigli u varaždinsko skladište i spremni za tržište Portugala, Španjolske...

Posao s krivotvorenim testovima iz Turske s državom i na domaćem tržištu krenuo je dobro. Prema podacima Državne riznice, Buryenu su 2022. iz proračuna isplaćene gotovo 152 tisuće eura, i to preko Klinike “Dr. Fran Mihaljević” pod stavkom “Materijal i sirovine”. Godinu ranije je Filipovoj firmi iz proračuna “kapnulo” oko 34 tisuće eura, od čega je većina potekla iz bolnice “Fran Mihaljević”. Buryenu je 2020. isplaćeno 5756 eura od Ministarstva financija i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Od njega kupovale ljekarne, bolnice, ministarstva...

Početkom 2023. godine im je opet od bolnice “Fran Mihaljević” isplaćeno 16.175 eura. Ovo su samo financijski podaci koji su javno dostupni na stranicama državne riznice. U vrijeme pandemije odlukom Ministarstva zdravstva od 12. studenoga 2021., svi Zavodi za javno zdravstvo bili su obvezni preuzeti i uskladištiti testove koji su dostavljeni putem Stožera civilne zaštite, a onda ih distribuirati bolnicama i domovima zdravlja na svom području tako da je broj testova koji je završio na tržištu i u uporabi enorman. Stožer je preko Ravnateljstva za robne zalihe nabavio veliku količinu testova i uskladištio ih u Jastrebarskom, u centralnom skladištu Logističkog centra Ravnateljstva civilne zaštite. Među njima su bile i velike, milijunske, količine Xiamen Boson testova. Vrijednost nabave se samo tijekom 2021. godine mjerila u milijunima.

Ministarstvo ih je nabavljalo preko dobavljača po imenu Kefo sa sjedištem u Sisku. Na pakiranjima Boson testova koje smo imali na uvidu jasno je naznačeno da im je uvoznik bila tvrtka Buryen, a distributer Kefo.

Problemi za sada uhićene Filipa i Anđelka počinju se javljati krajem 2022. godine, kad između Filipa i grupacije suradnika dolazi do nesuglasica zbog neplaćanja radnika u Istanbulu. Počinje se s upozorenjima, pa i s prijetnjama prema Filipu. Odlasci u Istanbul nisu riješili probleme koji eskaliraju, tako da se pojavio mail na engleskom jeziku u kojemu je pisalo da će se obavijestiti kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech brzih antigenskih testova na COVID-19 da u Istanbulu postoji kriminalna grupa koja krivotvori njihov proizvod.

U posjedu smo kopije tog maila u kojemu se, između ostalog, navodi varaždinska tvrtka Buryen, ali i Filip Mihalić te drugi. Taj mail je završio kod istražitelja i tu počinje rasplet ove nevjerojatne kriminalno-poslovne priče na hrvatski način u kojoj su prošloga tjedna uhićeni otac i sin, Anđelko i Filip Mihalić.