OTKRIĆE 24SATA! Kinezi u šoku kad su vidjeli covid testove koje je lažirao Mihalić: 'Nisu to naši!'

Filip Mihalić, poznatiji kao Korona Kid, dobio je najmanje mjesec dana istražnog zatvora zbog serije tekstova u 24sata u kojima smo do detalja otkrili kako je ovaj sin utjecajnog HDZ-ovca i odvjetnice s područja Varaždina muljao s covid testovima i prao zarađeni novac. Policija je uhitila i njegovog oca Anđelka Mihalića, nekadašnjeg HDZ-ovog zastupnika koji je u sinovom pogonu muljaže bio direktor i sumnjiče ga da je sudjelovao u krivotvorenju medicinske opreme od siječnja 2022. do siječnja 2023. godine. Upravo su novinari 24sata otkrili ovu mega aferu koja se broji u milijunima razgovarajući s više desetaka njihovih suradnika, članovima obitelji, prijateljima i policijskih istražiteljima. Milijunske poslove istraživali su domaći i strani kriminalisti, a sve ide prema tome da ovo postane jedan od najvećih skandala u povijesti hrvatskog zdravstva. Istraga je dugo trajala jer su naši kriminalisti surađivali i s kolegama iz Turske i Kine. Kako doznajemo, obratili su se i kineskoj kompaniji koja je proizvodila originalne testove za covid. Oni su im potvrdili kako Mihaliću nisu prodali licencu za proizvodnju, ali i da nisu ustupili tzv. 'know how' odnosno model po kojem bi on samostalno mogao proizvoditi testove. Naime, Mihalić je od njih uvozio licencirane testove da bi ubrzo ušao u posao s kompanijom iz Turske.

Ovdje su krivotvorili testove

"Upute su bile ovakve: Otvori test, izbaci upute, ubaci strane upute, zatvori test. Mijenjali smo uputstva s nekog jezika s uputstvima koja su bila na španjolskom, portugalskom i nekom slavenskom jeziku. Ako zamislite bilo koju filmsku scenu u kojoj prikazuju kineski sweatshop, tako je to izgledalo. Jednom su održali natjecanje u kojem smo se podijelili u ekipe. Ekipa koja je imala najviše tih složenih testova dobila je separe i tri boce po izboru u Ritzu u Zagrebu."

Tako je novinarima 24sata govorio jedan od studenata koji je bio zaposlen u skladištu u blizini Varaždina u kojem je tvrtka Buryen Filipa Mihalića držala zalihe Covid testova. Kako su otkrila 24sata, radilo se o krivotvorenim testovima koji su preko Mihalićeve tvrtke završavali u Hrvatskoj i Europskoj uniji. 24sata imala su uvid u materijale koji upućuju na to da većina sadržaja iz kutije s antigenskim testom, koje je Mihalić uvozio od druge polovice 2022., nije pakirana niti proizvedena u originalnoj tvornici u Kini nego u Istanbulu te jednom varaždinskom skladištu.

Čini se da je mladom Varaždincu najveći problem bila proizvodnja odgovarajućeg štapića za testiranje, pa je on u Mihalićevu testnom kompletu zapravo jedini iz Kine. Dijelovi dvojbenog podrijetla stizali su u Hrvatsku iz Turske i prepakiravali su ih u Varaždinu, o čemu su nam također posvjedočili upućeni, a imali smo i uvid u pisane tragove podrijetla pošiljki.

Buryen je u početku doista nabavljao originalne testove od licenciranoga kineskog proizvođača. Međutim, Buryen se uskoro, u drugoj polovici 2022. prebacuje na drugu vrstu poslovanja. Mihalić, sumnja se, sa suradnicima, odlučuje pokrenuti proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima također stoji oznaka kineske tvrtke Xiamen, u jednoj istanbulskoj tvornici (podaci poznati redakciji). Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da su u Turskoj uspjeli prilično vjerno rekonstruirati i proizvesti svaki dio originalnih testova, izuzev štapića za testiranje. Njega su bili primorani nabavljati odvojeno, od druge kineske tvrtke. Svi dijelovi tog testa zatim su pakirani, slagani na kamione i transportirani u skladište u blizini Varaždina, odakle su se dalje raspačavali. Radi se o količinama testova koje se mjere u desecima tona. Fotografije unutrašnjosti tog skladišta Filip je objavljivao na svom LinkedIn profilu, hvaleći se velikim narudžbama.

Studenti: Pakirali smo ih u skladištu, plaća je bila u kešu

Novinari 24sata posjetili su to skladište sredinom ožujka 2023. godine. Mihalićev Buryen napustio ga je petnaestak dana ranije. Unutrašnji prostor bio je prazan i detaljno očišćen, ali čini se da su zaboravili ukloniti smeće oko zgrade. Pretražili smo ga i pronašli stotine odbačenih deklaracija, kartonske kutije s oznakama istanbulske tvornice, pakiranja s natpisom "Buryen", naljepnice iz kojih je vidljivo da je ista istanbulska tvornica bila pošiljatelj tih testova, odbačene ampule, certifikate, pa čak i kutije s oznakama silikatnih gelova, čije su vrećice dio svakog pakiranja testa! Pronašli smo tada i kartonska pakiranja s oznakama kineske tvrtke koja proizvodi štapiće za testiranje, a koji su dio Boson testova.

- Skladište je bilo u Varaždinu usred ničega, pored neke benzinske. Plaćanje je bilo u kešu. Na kraju dana pitaju te kako se zoveš da vide kad su te upisali i onda ti izlistaju novac koji su ti dužni. Mislim da su kasnije krenuli plaćati preko studentskih ugovora - pričao nam je u travnju 2023. jedan student.

- Satnica nam je bila 45 kuna, a sve što smo radili jest da smo mijenjali upute tih testova i pakirali ih u kutije. Testovi su dolazili u velikim kutijama i onda smo mi u svakom pojedinačnom testu zamijenili upute. Plaće su izdavala neka dva lika koji su bili ili stariji studenti ili frendovi od glavnog lika. Ne sjećam se točnog datuma, ali bio je peti mjesec prošle godine - dodao je.

- Mogao si raditi do devet navečer. Od 8-9 ujutro do 8 navečer mogli smo biti tamo. Pauze su bile svaka 2-3 sata i naručili bi nam pizze. A glavni lik i njegova cura tu i tamo bi došli i samo pili u nekom uredu u tom skladištu - opisao nam je student.

Razgovarali smo i s drugim studentom koji je potvrdio sve.

- Pa mi smo sami to radili, otvarali kutije, vadili deklaracije, stavljali unutra nove, drukčiji jezici su bili, kol'ko sam skužil. I delalo se za firmu Buryen. A to je i pisalo na kutijama od testa, da ta firma to distribuira ili kak već. A je li to bilo legalno ili ne, ja to ne znam. Mi smo dobili uredno plaće prek SC-a - rekao nam je.

Stručnjak za 24sata: Evo po čemu se vidi da su testovi lažni

Odgovorno tvrdim da ovo nisu originalni testovi. S velikom sigurnošću mogu to reći, rekao nam je u svibnju 2023. godine predstavnik tvrtke koja godinama uvozi velike količine Boson Biotech antigenskih testova iz originalne kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. Bilo je to u jeku velike afere s lažnim Covid testovima koju su otkrila 24sata. Glavni akter te afere bio je mladi Filip Mihalić koji je preko svoje tvrtke Buryen uvozio lažne testove, prepakiravao ih u skladištu u Varaždinu, a potom su ti lažni testovi završili u hrvatskim ljekarnama, bolnicama... Uvoznik medicinskih proizvoda s višegodišnjim iskustvom usporedio je originalne Covid testove iz kineske tvornice s onima koje je uvozio Mihalić. Razlike su bile brojne.

Na poleđini Buryenove kutije nedostajali su znakovi upozorenja i simboli uskličnika koji se vide na originalnim pakiranjima Boson testova. | Foto: 24sata

Na donjoj slici je originalno pakiranje. Ono je imalo oznaku uskličnika i natpis 'Warning' na prednjoj strani. Na Buryenovoj kutiji tog uskličnika i natpisa nije bilo. | Foto: 24sata

Bila je vidljiva razlika u nijansama zelene boje. Na donjoj fotografiji je original. Njegova zelena boja je drukčija od Buryenove. | Foto: 24sata

Vidljiva je i razlika u omotima testnih štapića. Nijansa plave na Buryenovoj verziji je očito drukčija od one na originalnom omotu štapića. | Foto: 24sata

Vrećica u kojoj se nalazio reagens je također različita. Na Buryenovoj vrećici je crvena linija osjetno bljeđe boje nego na originalu. | Foto: 24sata

Tekst certifikata koji je sastavni dio svakog pakiranja bio je osjetno bljeđe otisnut u Buryenovoj kutiji testova nego što je to slučaj kod originalne kutije. | Foto: 24sata

I upute u pakiranju testa su bile drukčije. One u originalnoj kutiji su masno otisnute, a u Buryenovu testu su vidljivo bljeđe nijanse. Kao da je nestalo tonera. | Foto: 24sata

Pločica je također drukčija. Prema starijoj verziji testa, pločice u sredini nisu imale zelenu boju. Buryenova, s gornje strane, ima zelenu sredinu. | Foto: 24sata

Gore je silikatni gel iz Buryenova pakiranja, a dolje iz originala. Prema starijoj verziji, trebao bi izgledati kao onaj dolje. | Foto: 24sata