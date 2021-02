Korona kriza napala je naše zdravlje, stil života i poslovanje. Dodajmo tome i potres u Zagrebu koji je posijao dodatnu nesigurnost, strah, konfuziju i stres. Sve navedeno, umjesto da nas potpuno paralizira, što većinu jest, trebali bismo shvatiti kao poticaj koji nas je konačno izbacio iz naše zone ugode i dao nam mogućnost i potrebu za nekim novim stvarima.

Prva misao je – kako dalje?

Dosadašnje metode i načini funkcioniranja našeg biznisa nikada više neće biti isti. Pitanje je sada: Kako da pomognem svom poslovanju kad je sve u rasulu? Kako da pokrenem poslovanje poslije ovoga? Kako da povećam moje šanse za sigurnost i smanjim rizik? Da, prvi poticaj je možda pobjeći i sve prodati, ali franšiza može biti odgovor na sve ove izazove, pogotovo za poduzetnike koji traže nove mogućnosti i prilike za svoje poslovanje. Franšiza je isto tako prilika za one koji bi voljeli biti sam svoj gazda, no ne usude se jer ne žele biti prepušteni sami sebi. Ono što je sada najvažnija poruka koju franšizni sektor može poručiti svima jest: franšiza = podjela rizika!

Iako u ovom trenutku imate važnijih problema od rasta i širenja poslovanja, upravo je sada izrazito dobar trenutak za širenje poslovanja i to bez vlastitog većeg ulaganja. Tri osnovna resursa kod odluke za rastom poslovanja su: novac, vrijeme i menadžment. U franšiznom poslovanju to su resursi koje osigurava kupac franšize za rast vašeg poslovanja.

Logično pitanje, pogotovo u ovom trenutku je: Zašto bi netko kupio moju franšizu? Odgovor opet leži u podjeli rizika.

Podjela rizika, prijenos know how i edukacija/prekvalifikacija

Kupnjom franšize osoba postaje poduzetnik i sam svoj gazda, ali ne i prepuštena samoj sebi. Istraživanja pokazuju da samostalnim ulaskom u poduzetništvo skoro 80% poduzetnika neće preživjeti prvih pet godina poslovanja dok u isto vrijeme ulaskom u posao kupnjom franšize više od 90% poduzetnika opstane nakon 5 godina poslovanja. Zašto? Radi podjele rizika! Naime, budući poduzetnici, u strahu za svoja sigurna radna mjesta, ili već u tranziciji vide kupnju franšize kao svoju šansu za pokretanje održivog poslovnog projekta i podjelu rizika poslovanja s iskusnim partnerom – davateljem franšize. U tom trenutku to im je najvažnije, a franšizno poslovanje upravo to nudi.

Dakle, sama srž franšiznog poslovanja je upravo ono što se u krizi najviše traži: podjela rizika, prijenos know how i edukacija/prekvalifikacija. Ulazak u već uhodano poslovanje jer nemamo vremena za pokušaje i pogreške. Davatelj franšize prodajom svoje franšize postaje mentor koji zna sve tajne tog biznisa i ima jaku motivaciju, te ulaže svoj trud u uspjeh poslovanja budućeg poduzetnika koji pak ima lokalnu ekspertizu i smanjuje rizik davatelju franšize da posluje na nepoznatom tržištu. I na kraju, sada je lakše kupiti franšizu nego ikada ranije jer su i davatelji puno elastičniji i lakše se pregovara oko franšiznog ugovora.

Kupujete posao koji je odmah operativan

Da, nemaju svi sektori poslovanja u ovom trenutku istu šansu, no iako nam se to možda ne čini mnogi sektori poslovanja nisu u krizi, a isti vani u svijetu imaju veliku ponudu franšiza. Zašto to ne bi iskoristili i naši poduzetnici? Ono što je važno je da se franšizom kupuje posao koji je odmah operativan i počinje davati rezultate. U ovom času mnogi potencijalni kupci franšiza imaju puno vremena za istraživanje što bi radili nakon izolacije. Povećanje ponude domaćih franšiza zato bi bilo od presudnog značaja za te ljude jer im se nudi operativno i održivo poslovanje.

Mnogi poznati svjetski brendovi pokrenuti su u vrijeme recesije i sagradili su carstvo. Recesije su zapravo globalno puno češće nego što znamo i osjetimo, ali to ne zaustavlja poduzetnike širom svijeta da pokrenu nove metode širenja poslovanja ili pojedince da pokrenu vlastiti biznis. U recesiji 2008. godine, franšizni sektor je bio jedan od onih koji su i dalje rasli i to stopom od 4-5% (neke djelatnosti više od drugih). Recesija se na kraju, za dosta djelatnosti pokazala kao nešto što motivira na inovativnost i nove kombinacije, a to je i osnova svake franšize.

Svi živimo jedan masovni eksperiment

Ovo nije ista kriza kakva je bila 2008 godine. Ovo nije financijska kriza, ovo je drugačija vrsta krize, uzrokovana vanjskim faktorima, a ne ekonomskim. Banke su stabilne i mogu brzo reagirati kao podrška poduzetnicima. Osjećaj straha i nevjerice slični su onima iz 2008, ali ovog puta osnovni uzrok je drugačiji, kao i brzina, ozbiljnost i neizvjesnost uzrokovana korona krizom. Svi živimo jedan masovni eksperiment i samo vrijeme će pokazati koliko smo svi bili uspješni u tome. Ipak i dalje tvrdim da je ovo prilika za većinu poduzetnika.

Sada će se lakše dolaziti do kredita za pokretanje poslovanja, ali i rast. Sve države pokrenule su mjere za pomoć gospodarstvu neke bolje i veće neke manje, a to je nešto što prije nije postojalo. I to je prilika. Osim navedene podijele rizika, kada govorimo o franšiznom poslovanju, sada postoji i cijeli niz okolnosti koje zapravo idu na ruku poduzetnicima za kreiranje vlastite franšize. Sigurnost koju daje franšizni odnos u ovom času olakšava potragu za kupcima franšize, što je prije bilo puno teže. Točno je da su kupci sada oprezniji, ali upravo franšiza osigurava podjelu rizika i mentorstvo, što je u ovoj situaciji njima najvažnije.



Ovo su još neki od glavnih razloga zašto je sada idealno vrijeme za franšizu:

Umjesto da se učahurimo i kukamo treba se postaviti drugačije. Očekujmo „business boom“ kad nas oslobode izolacije, „boom“ koji želimo punim plućima iskoristiti. Uložite u pripremu franšize i pripremite se za nadolazeći posao. Samo tako ćete biti spremni na akciju čim se ukaže prilika dok će se vaša konkurencija tek buditi iz korona hibernacije. Trebate shvatiti da se sada karte miješaju i da će vaš posao biti valoriziran od drugih po aktivnostima koje ste sada poduzimali.

