'Korona ne zaobilazi Istru nego su Istrijani po prirodi takvi da ne vole gužvu i virus se ne širi'

Ugledni znanstvenik Korado Korlević, jedan je od vodećih hrvatskih astronoma i pokretača zvjezdarnice Višnjan, pojasnio je svoj viđenje pandemije iz zbog čega misli da korona u Istri ne pada na plodno tlo

<p>Polako se gradi imunitet kolektiva ili krda. Još smo daleko od toga no nastavimo li ovim tempom možda ćemo prirodnu zaštite steći i prije cjepiva. Naravno da kada virus uđe među najugroženije skupine ne možemo biti tako pozitivni. Kaže nam to ugledni znanstvenik Korado Korlević, jedan je od vodećih hrvatskih astronoma i pokretača zvjezdarnice Višnjan, koja je početkom prošle godine pretekla NASA-u te postala vodeća na svijetu po praćenju asteroida.</p><p>- No ovo je jedan čudan virus o kojem ćemo puno više znati s odmakom jer trenutno smo zatrpani svakakvim informacijama od kojih se više ljudi ne snalaze. Upravo je i to razlog zbog čega neki komentiraju kako ne vjeruju da virus uopće postoji - dodao je. Korlević je krajem travnja uzburkao javnost rekavši kako sljedeća pandemija neće doći od šišmiša, nego da će doći zbilja iz laboratorija i to vjerojatno od biohakera. Upozorio je da ono što danas doživljavamo s računalnim napadima ju budućnost možemo očekivati s biologijom.</p><p>- Ovoga puta smo dobro prošli jer ne trebamo ni pomisliti što bi bilo da je neki od opasnijih virusa poput ebole se proširio tako svijetom. U međuvremenu se pokazalo da maske kroz koje virus uredno prolazi ipak su učinkovita zaštita jer spriječe veće količine virusa, a to znači i lakše posljedice za zaraženog - dodao je. S obzirom na to da dolazi s područja koje je jedno od rijetkih ‘zelenih oaza korone’ pitali smo ga kako tumači taj fenomen. Naime, Istra je ostala najmanje okrznuta ovim virusom iako je na početku pandemije pretpostavljao da će postati ‘mala Italija’.</p><p>- Ako poznajete nekoga iz Istre morali ste čuti kako oni broje ljude pa kažu “jedan, dva, tri i gužva”. Istrijani naime samo po sebi ne vole gužvu, a sve više od troje ljudi je za njih previše. Takav pogled je dobrodošao u ovoj situaciji pa im nije teško se pridržavati mjera - dodaje Korlević. Smatra da se u svakoj situaciji treba gledati pozitivna strana pa tako za koronu kaže da su u pandemiji i Šveđani pokazali kako se na drugačiji način može nositi s ovim novim virusom. Iako nerado priča o svemu što osi pandemija jer kaže da mu to nije struka već brojevi, pitali smo da li se može predvidjeti gdje će nas korona s brojevima odvesti u budućnost, koje će biti posljedice za čovječanstvo.</p><p>- Nemoguće je recimo povući paralelu među zemljama jer svaka drugačije testira ljude i tumači brojke. Da bismo u Hrvatskoj imali stvarno stanje broja oboljelih i preboljelih onda bismo morali u Istri, Dalmaciji, Slavoniji, Zagrebu... uzeti uzorak po 10.000 ljudi i analizirati podatke. Ovako su sve nagađanja - rekao je. Korlević smatra da ćemo tek doznati što se danas događa. - Ovo je sve kazalište i tek ćemo za nekoliko godina znati pravu priču o koroni. Trenutno je korona više političko nego zdravstveno pitanje. S odmakom će se vidjeti koliko je ljudi od korne bilo spašeno, a koliko ih je u tim trenucima umiralo od recimo raka no zbog cijele situacije s koronom nisu mogli dobiti adekvatnu skrb. Tek za nekoliko godina vidjet će se da su ljudi koji se danas tretiraju kao heroji doista to ili će ih svrstati na sasvim suprotnu stranu - zaključio je.</p>