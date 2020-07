'Korona nije malo jača gripa. Ona može izazvati infarkt'

Predstojnik Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević kaže da će i Hrvatska uvesti liječenje Covida krvnom plazmom, a da će cijepljenje protiv gripe ove godine biti tjedan dana ranije nego inače

<p>Predstojnik klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Ivan Puljiz kaže kako je u zadnjih 10-ak dana u toj klinici hospitalizirano između 30 i 50 pacijenata. U prosjeku svaki dan prime od 3 do 6 pacijenata, a prošli petak bilo ih je najviše - 15, no tada je dio stigao iz drugih krajeva Hrvatske.</p><p>- Što se tiče dobi, pacijenti su stari od 16 do 83 godine. Najveći dio je u dobi od 40-60 godina. Polovica svih pacijenata starija je od 60 godina - rekao je gostujuću u četvrtak u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/predstojnik-klinike-za-infektivne-bolesti-dr-fran-mihaljevic-o-novim-tegobama-zarazenih-koronavirusom---613367.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV</a>. Najviše je hospitaliziranih ljudi srednje dobi te više muškaraca nego žena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Gdje i tko sve mora nositi maske</strong></p><p>Puljiz kaže da se simptomi bolesti COVID-19 nisu značajno promijenili od početka epidemije. I dalje su to visoka temperatura, respiratorni problemi, suhoća grla, kašalj, opća slabost, mučnina i proljev.</p><p>Nakon nekoliko mjeseci istraživanja potvrđeno je da je najveća razina virusa u plućima, ali je potvrđen i u drugim organima, objasnio je predstojnik klinike te dodao kako virus može dovesti do oštećenja brojnih organa.</p><p>- Virus može izazvati oštećenja srca, upalu srčanog mišića, napasti središnji živčani sustav, uzrokovati moždani udar, infarkti, promjene ponašanja - navodi Puljiz te dodao da to "nije samo malo jača gripa".</p><p>Potvrdio je da bi i kod nas trebali početi liječiti oboljele krvnom plazmom. Za cijepljenje protiv gripe najavio je da bi ove godine trebalo početi tjedan dana ranije nego inače, a inače se kreće u studenom. Do stjecanja imuniteta protiv gripe treba proći oko dva tjedna. </p>