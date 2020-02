'Korona virus bi mogao zaraziti 60 posto svjetske populacije!'

Šef katedre za javno zdravstvo u Sveučilišta u Hong Kongu i njihov vodeći epidemiolog Gabriel Leung tvrdi da bi se epidemija koronavirusa mogla proširiti na otprilike dvije trećine svjetskog stanovništva ako je se ne stavi pod kontrolu, piše The Guardian.

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom rekao je da bi nedavni slučajevi oboljelih od koronavirusa koji nikad nisu posjetili Kinu mogli biti 'vrh sante leda'.

Većina stručnjaka smatra da će svaki zaraženi pacijent virus prenijeti na još dvije i pol druge osobe. Prema tim podacima, brzina širenje virusa iznosila bi od 60 do 80 posto.

- 60% svjetske populacije ja zaista velik broj! - kaže Leung koji će uskoro držati govor na stručnom sastanku u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u Ženevi. On smatra da je glavni problem svjetske epidemije koronavirus njezina raširenost te da je jako važno utvrditi jesu li mjere koje je Kina poduzela uspjele. Ako jesu, tada bi ih trebale poduzeti i druge države.

On je i prije upozoravao na smrtonosni virus. Upozorio je krajem siječnja u znanstvenom radu u časopisu Lancet da zaraze u kineskim gradovima 'eksponencijalno rastu' te da za zarazom u Wuhanu zaostaju jedan do dva tjedna. Značajna kretanja inficiranih ljudi koji još nisu razvili simptome i izostanak mjera za suzbijanje širenja virusa mogli bi dovesti do toga da bi 'nezavisne samoodržive epidemije' u velikim svjetskim gradovima mogle postati neizbježne.

- Hoće li se 60 do 80 posto svjetske populacije zaraziti? Možda neće. Možda će ovo doći u valovima. Možda će smrtnost virus opasti jer ne pomaže ako ubije sve pred sobom jer će onda i on stradati - rekao je Leung. On se u svojim radovima pita mnoga važna pitanja.

- Jesu li javnozdravstvene intervencije, ograničenja u kretanju i karantene polučili rezultate u Kini? Ako jesu, možemo li ih primijeniti i na drugim mjestima? - pita se Leung i kaže da bi svijet i tu naletio na potencijalne probleme.

- Pretpostavimo da su mjere uspjele. Koliko dugo škole mogu ostati zatvorene? Koliko dugo neki grad može biti izoliran? Koliko dugo možete ljudima braniti odlaske u šoping centre? Najvažnije, uklonite li te restrikcije, hoće li se sve vratiti na staro i hoće li se epidemija ponovno proširiti? To su neka dosta stvarna pitanja - zaključio je Leung te dodaje kako su mjere kontroliranja u ovom trenutku presudne te kako je karantena nužna.