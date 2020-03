Korona virus se ipak krenuo širiti iz Italije, a ne iz Wuhana?

Kineskim medijima ovih dana kruži vijest da korona virus nije nastao u Wuhanu, već u Italiji. Mediji se pozivaju na rečenicu talijanskog doktora iz Milana koji je ustanovio da je krajem studenog u Italiji zabilježen slučaj sličan zarazi korona virusa.

Prvi službeni slučajevi korona virusa dolaze iz Wuhana, Kine te se iz te države, krajem prosinca, počeo širiti virus. Vlasti u Kini zbog izjave ovog doktora tvrde da virus nije krenuo s tržnice u Wuhanu, već da se počeo širiti u Italiji mjesec dana ranije.

Chinese state media now claims the virus was first spread in Italy, but not in China. The CCP is still trying to cover up the truth and get rid of its responsibilities. The truth is this is #ChineseVirus#ChinaLiedAndPeopleDied #WuhanCoronavius pic.twitter.com/1A3rZGRjBf