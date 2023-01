Korupcija donosi siromaštvo, tužbe, demografsku smrt nacije, ubija u ratovima i u pandemiji

Naši političari vole govoriti da pobjednička stranka mora postaviti svoje ljude na najbitnije pozicije u državi jer je to preduvjet za dobro funkcioniranje sustava. To nije istina jer ti kadrovi nose siromaštvo, smrt, tužbe stranih investitora i iseljavanje. Naime postavljanje tih stranačkih kadrova je često korupcija jer korupcija nije samo primanje mita, korupcija je mjera za neefikasnost društva, posebno javnog i državnog sektora, mjera za zapošljavanje preko veze i sinonim za nedisciplinu koja se ne sankcionira, jer to su naši dečki iz stranke. U dobrim godinama korupcija je nekima čak i simpatična, ali u lošim vremenima korupcija nosi veću smrtnost u zdravstvenom sustavu, korupcija u ratu nosi veću smrtnost i invalidnost među vojnicima, korupcija iseljava i doprinosi demografskoj smrti, korupcija generalno nosi siromaštvo. Najbitniji posao u korumpiranim zemljama je kako pokrenuti reforme koje političari ne žele. Kako ih natjerati?