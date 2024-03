'Korupcija je stvar političke kulture'. Koju HDZ desetljećima kreira, čuva i na njoj parazitira

"Korupcija proizlazi iz političke kulture", bubnuo je HDZ-ove europarlamentarac Tomislav Sokol.

A tko njeguje tu političku kulturu?

Sokol je ovih dana na N1 televiziji komentirao izvješće Ureda europskog javnog tužitelja u kojem se moglo vidjeti da se u Hrvatskoj i dalje podnosi najviše prijava tom tijelu. I nije bio impresioniran tom činjenicom, već je brzo pronašao kulturološke i povijesne razloge za to.

"Korupcija postoji svugdje, negdje je veća, a negdje manja", kazao je on. "U nekim državama korupcija postoji desetljećima, proizlazi i same političke kulture i nepovjerenja u institucije. Treba gledati kompletan kulturološki sklop i povijesni kontekst".

Kulturno nasljeđe

Je li to razlog zbog čega HDZ prednjači već desetljećima u proizvodnji korupcijskih afera, u promociji korupcije, u ignoriranju korupcije, pa i osnaživanja nepovjerenja u institucije?

Jer njeguje kulturno nasljeđe i parazitira na toj kulturi?

Kad se govori o povijesti, je li ovolike korupcije u Hrvatskoj bilo prije dolaska HDZ-a na vlast 1990. godine? Kad se govori o kulturi, je li korupcija bila ukorijenjena u tolikoj mjeri da HDZ sada tek ostaje vjeran kulturnom nasljeđu? Je li korupcija bila kulturna baština, pa se HDZ kao konzervativna stranka priklonio tom trendu?

Naravno, pitanje nacionalnog ponosa Hrvata u prošlosti bilo je pljačkanje, podrivanje, rušenje tuđinske države jer nikada zapravo nisu imali svoju državu. Ali zašto upravo nositelji tog nacionalnog ponosa sada prednjače u pljački hrvatske države?

Zašto ne izbrišu korupciju?

Ako je kulturno nasljeđe negativno i zapravo plod prethodnih povijesnih okolnosti, zašto se HDZ nije trudio promijeniti tu kulturu i prkositi tom povijesnom nasljeđu, kako su se trudili izbrisati i druge elemente hrvatske povijesti?

Tomislav Sokol poručio je zapravo da HDZ nije kriv za kroničnu korupciju, pa ni onu političku, jer o njoj se ovdje najviše radi, već je naprosto žrtva kulturnog nasljeđa i povijesnih okolnosti.

"Tko na tvrdoj stini svoju povijest piše" sada promovira, njeguje, štiti korupciju u državi, u njezinim institucijama, državnim kompanijama, pravosuđu, zdravstvu, biznisu...

HDZ je tako, kad bi se pitalo Sokola, baštinik i zaštitnik hrvatske povijesti i kulturnog nasljeđa.

Krivi su Hrvati, ali i drugi

Osim toga, Sokol je naglasio kako "EPPO itekako pronalazi i procesuira nepravilnosti u drugim državama članicama, pa ne bi isticao toliko Hrvatsku u odnosu na druge".

Drugim riječima, nećemo se zabrinjavati zbog onoga što se događa u Hrvatskoj, jer u drugim zemljama je isto ili gore nego kod nas.

To govori europski zastupnik vladajuće stranke koja se nekada zaklinjala u nultu stopu korupcije, a sada kad je glavni generator korupcije opravdava se činjenicom da korupcije ima i u drugim zemljama.

Znači, kulturno nasljeđe, povijesne okolnosti, druge zemlje, sve to su razlozi i opravdanja eurozastupnika HDZ-a zbog tragičnog izvješća Ureda europske javne tužiteljice koja upravo iz Hrvatske prima najviše prijava zbog toga što se hrvatski građani ne mogu obraćati institucijama pod kontrolom stranke koja generira korupciju.

Zašto se ne bori?

Zbog čega su Tomislavu Sokolu, eurozastupniku stranke koja se, prema riječima samog Andreja Plenkovića, najviše bori protiv korupcije, trebala tolika opravdanja?

Zašto nije mogao zauzeti odlučniji, pa i borbeniji stav protiv korupcije? Zašto relativizira izvješće EPPO-a? Zašto odgovornost pronalazi u kulturi, koju HDZ ne želi mijenjati, nego ju čak nanovo izgrađuje, učvršćuje i na njoj parazitira?

To je, više od svega, zvučalo kao priznanje da je HDZ zaglibio u korupciju do očnih kapaka. I to je zvučalo kao poruka europskim birokratima da ne shvaćaju korupcijske afere Plenkovićeve vlade i stranke previše ozbiljno, jer eto, krivi su Hrvati.

Kriva je njihova kultura, njihov mentalitet, njihovo povijesno nasljeđe.

I jasno, krivi su zato što biraju HDZ.