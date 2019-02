'Kosa mi je bila puna stakla, a putnici su vikali da žele izaći'

Otrgnutim brisačem razbijao je ‘šajbu’ a staklo je letjelo prema meni. Bila mi ga je puna kosa. Putnici su vikali da otvorim vrata, ali nisam mogao prići bliže, a i procijenio sam kako je bolje da smo unutra, rekao nam je vozač autobusa Hrvoje U.

Mladić u dvadesetima jučer oko 6.30 sati u Sv. Kaji kraj Solina pokušao je zaustaviti automobile, no kako mu nitko nije htio stati, izašao je na cestu i stao pred Prometov autobus na liniji 37. Vozač se zaustavio, a onda je počelo nekoliko minuta čistog užasa. Počeo je razbijati prednje staklo, a potom se okomio i na bočne strane autobusa.

- Tek kad je provalio u autobus i sjeo na mjesto vozača, osjetio sam da prema meni nije agresivan i da je gotovo nesvjestan onoga što radi. Pitao me imam li pokaz, a neku ženu želi li ona voziti. Tad sam otvorio sva vrata da putnici izađu, bilo ih je sigurno 50-ak – prepričava vozač.

Ključ je bio u bravi, ali autobus je bio zakočen, dodaje, i nije bilo šanse da bi ga napadač znao pokrenuti.

- U tom trenutku nekako sam se ohrabrio i izvukao ga iz busa pokušavajući ga smiriti. Pitao sam ga: ‘Je l’ vidiš šta si napravio? Vidiš li kakva je šteta?’, ali nisam dobio nikakav suvisao odgovor. On je mrmljao nešto, kao da je sviješću odsutan. Najviše me šokiralo kako netko može biti tako agresivan, a onda odjednom smiren – dodaje. Kako nam kažu u policiji, koja je ubrzo stigla, vandal je i šakama udarao po autobusu te pokušavao otvoriti poklopac motora.Vidjevši policajce, pokušao je pobjeći, ali nije uspio. No s njim nisu uspjeli razgovarati jer nije bio ubrojiv, pa su ga odvezli u bolnicu. Liječnici su ga zadržali. Neslužbeno, smješten je na psihijatriju. Za sad je sigurno da će odgovarati zbog oštećenja imovine, a ima li u ovom napadu elemenata nekog drugoga kaznenog djela, utvrdit će istraga.

- Naš vozač je odmah otvorio bolovanje. U ponedjeljak ćemo imati sastanak s direktorom na ovu temu. Tražimo izmjene zakona i želimo da se napadi na vozače, s obzirom na faktor rizika tog posla, u nekom smislu izjednače s napadom na službenu osobu, odnosno da postane kazneno djelo – kaže nam dopredsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika u Prometu. Inače, u manje od godinu dana, u navedenom sindikatu zabilježili su oko 30 napada na vozače.