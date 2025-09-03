O napravi je odmah obavijestio pirotehničare, policiju i Centar za razminiravanje
POLICIJA POTVRDILA SVE
Kosio dvorište u Osijeku i zapeo za dio topovskog projektila!
Prilikom kosidbe u srijedu ujutro u centru Osijeka muškarac je u dvorištu pronašao, naizgled, eksplozivni projektil. O napravi je odmah obavijestio pirotehničare, policiju i Centar za razminiravanje.
- Kosio sam i udario u neki teški predmet, o tome sam obavijestio sve nadležne i stručne službe. Bilo me strah da može biti aktivno, kaže nam čitatelj.
Policija nam je potvrdila da, nasreću, u pitanju nije eksplozivni predmet, niti išta što može ugroziti život i sigurnost. Radi se o košuljici topovskog projektila, potvrdili su nam iz Policijske uprave osječko-baranjske te dodali da nema razloga za strah i brigu.
