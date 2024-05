Kosor nakon skandaloznih izjava Zekanovića na račun Peđe Grbina: 'Pokorna oporba'

Tema je kako će uskoro na glavačke visiti s nekog stabla, figurativno Peđa Grbin. Kad ga vi smaknete politički. On je trenutno politički zombi, živi mrtvac, čovjek koji je izgubio izbore. Izazivam vas tko će braniti Peđu Grbina, neće ga nitko braniti, tko će živog mrtvaca zombija..., znat one filmove, treba ga pogoditi u srce s kolcem i metkom u čelo - kazao je u četvrtak u Saboru zastupnik Hrvoje Zekanović, koji je u Sabor ušao s HDZ-ove liste...

Skandaloznu izjavu nastavio je braniti i kasnije pred novinarima:

- Peđa je politički zombi. Živi politički mrtvac. To je stvarno tako. On je čovjek koji se više neće baviti politikom i to sada svi znaju. Oni će njega morati politički likvidirati, u filmovima zombija likvidiraju kolcima, mecima, a oni će njega likvidirati politički. To rade ovog trenutka. - Nemojte mi stavljati u usta ono što nisam ni pomislio, ni izrekao. Nema nikakve drame, nisam za nasilje ali veselim se političkoj likvidaciji političkog živog mrtvaca Peđe Grbina - kazao je Zekanović, koji je potom još malo govorio o svojoj ljubavi prema horor žanru...

Iz SDP-a su se kratko oglasili nakon ovih skandaloznih izjava Zekanovića:

- Zekanovićeva prijetnja metkom u čelo je nešto što od takve spodobe ne iznenađuje. Međutim, zanima nas što o tome imaju reći oni koji su ga u Sabor doveli? Oni čiji je novi-stari predsjednik Sabora još jutros govorio o prijetnjama ekstremnih političkih skupina, kojima se moramo oduprijeti...

A sve je sad komentirala i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.

- Pokorna oporba. Za prijetnju kolcem u srce i metkom u čelo koju je izrekao vladajući zastupnik, oni, čujem, traže- ispriku. Ne traže izbacivanje iz vladajuće većine ovog koji bi pucao u čelo,ne traže reakciju predsjednika Sabora. Za kojeg su glasali jučer - napisala je na Twitteru, po novome X-u, Kosor...