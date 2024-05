Skandalozna izjava: 'Grbin je živi zombi. Treba ga pogoditi kolcem u srce, metkom u čelo'

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović branio je u Hrvatskom saboru osnivanje Ministarstva demografije te je rekao kako tema treba biti oporba, odnosno, kako kaže, raspad u SDP-u, te kaos u Mostu.

- Tema je kako će uskoro na glavačke visiti s nekog stabla, figurativno Peđa Grbin. Kad ga vi smaknete politički. On je trenutno politički zombi, živi mrtvac, čovjek koji je izgubio izbore. Izazivam vas tko će braniti Peđu Grbina, neće ga nitko braniti, tko će živog mrtvaca zombija..., znat one filmove, treba ga pogoditi u srce s kolcem i metkom u čelo - rekao je Zekanović u sabornici i ponovio kako je tema raspad u SDP-u i gdje će Peđa Grbin raditi uskoro.

Nakon toga pojavio se pred novinarima, a sve kako bi objasnio tu svoju izjavu.

- Ovo je slavljenička večer, konstituiran je Hrvatski sabor, imat ćemo sutra i novu hrvatsku Vladu, i to je ono što je dobro. Što se tiče Peđe Grbina drago mi je da sam izazvao pažnju jer danas se hrvatskoj javnosti pokušava sugerirati da je nešto nevjerodostojno u vladajućoj većini - kaže Zekanović.

Dodao je i kako sve normalne demokracije nakon izbora slažu koaliciju.

- Imamo dramu koja u ovim trenucima traje u klubu SDP-a. Peđa je politički zombi. Živi politički mrtvac. To je stvarno tako. On je čovjek koji se više neće baviti politikom i to sada svi znaju. Oni će njega morati politički likvidirati, u filmovima zombija likvidiraju kolcima, mecima, a oni će njega likvidirati politički. To rade ovog trenutka - rekao je Zekanović.

Ponovio je kako je Peđa Grbin 'politički zombi', te kako su 'zombi politički mrtvaci'.

- Nemojte mi stavljati u usta ono što nisam ni pomislio, ni izrekao. Nema nikakve drame, nisam za nasilje ali veselim se političkoj likvidaciji političkog živog mrtvaca Peđe Grbina - dodao je.

- Gledam američke igrane filmove, obožavam gledati filmove sa zombijima, pod utjecajem sam američke kinetografije. Vidio sam veliku sličnost sa zombijima u američkim filmovima i u hrvatskoj politici Peđu Grbina. Drago mi je da sam privukao pažnju da ukažem da je Peđa Grbin na listi otpisan politički iz svoje stranke, ja sam to rekao figurativno - kaže Zekanović.

Ovakve Zekanovićev riječi komentirao je i predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

- Ne pada mi na pamet to komentirati. Život je prekratak da bi ga trošio na Zekanovića i njegove gluposti - rekao je Grbin.