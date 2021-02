Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je na N1 i komentirala prvu godinu mandata predsjednika Zorana Milanovića.

Imali smo pandemiju, imali smo potrese na sve strane. Ono što mnogi analitičari danas govore, u konačnici, nakon smirivanja sukoba između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, da se oni međusobno ipak uvažavaju, jer se sukob smirio. Ne slažem se s tom ocjenom, ja mislim da se njih dvojica uopće međusobno ne uvažavaju, rekla je Kosor.

Rekla je da misli da nijedan Milanovićev prethodnik na Pantovčaku nije toliko obezvređivao ulogu predsjednika u smislu nevažnosti. “Kao da svako malo izbije neka vrsta žala za tim vremenima kad je bio predsjednik Vlade, a ne sada kad je predsjednik Republike Hrvatske”, rekala je Kosor.

Milanović potpora Vladi

On je, kad se sve zbroji i oduzme, bio velika potpora Vladi, koliko god to apsurno izgledalo, jer se u velike probleme koje Vlada nosi zapravo nije miješao, smatra Kosor. “Nije reagirao na mnogobrojne afere, koje bi se mogle u nekom kontekstu staviti i u okvir korupcijskih afera, on je i u tom smislu bio izuzetno suradan i to je neka vrsta apsurda. Neka vrsta apsurda je obilježila mnoge poteze, mnogo toga što je izgovorio, ali i mnogo toga što je prešutio Zoran Milanović”, rekla je bivša premijerka.

Upitana koji bi njegov potez izdvojila kao najsnažniji, Kosor je rekla da je to definitivno osuda pozdrava “Za dom spremni” kao ustaškog pozdrava. “Međutim, i tu on nije išao do kraja. Nije ni u jednom trenutku, koliko se ja sjećam, rekao da su te dvostruke konotacije besmislica, da izjave nakon zasjedanja Vijeća za proučavanje prošlosti da je ZDS neustavan, ali da se može iznimno upotrebljavati, da to ne prihvaća. On u tom smislu nikad nije nasrnuo na predsjednika Vlade, nego je to izricao kao svoje stajalište”, rekla je Kosor.

Ne računa na drugi mandat

Kad je u pitanju sukob s premijerom, predsjednik Milanović tu je djelovao kao perjanica oporbe, smatra.

Još jednu stvar istaknula je kao posebnu za Zorana Milanovića, a to je da se dosad nikad ljudi nisu javno odricali svoga predsjedničkog kandidata. “Dosad se nikad nije događalo da se ljudi javno odriču njega i žale što su za njega glasali. Neki sada zapravo prizivaju bivšu predsjednicu da se vrati i da joj je sve oprošteno”, rekla je Kosor.

“Tu se vidi i da Zoran Milanović ne računa previše na drugi mandat. To je dobro, jer govori što hoće i što mu je na duši, ali i nije dobro, jer se onda ne zna što će biti tema iduće četiri godine”, rekla je Kosor.