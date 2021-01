Predsjednik Zoran Milanović komentirao je jutros slučaj sporne snimke Žarka Tušeka i rekao da je korupcija kazneno djelo, a da ne zna što znači politička korupcija.

- Ne vidim kaznenu odgovornost. Ovo nije trgovina utjecajem, nego anticipirana trgovina utjecajem, pro futuro. U smislu stvaranja neke koalicije. Dobro je da javnost vidi ovo, kakvim se metodama stranke služe - rekao je Milanović i dodao da je to zlo u politici, a da se time nikada nije bavio. Kaže i da se to više događa na lokalnoj razini.

POSLUŠAJTE SNIMKU: Razgovor Tušeka i Šimunića

Komentirao je i kako ovo nije obrana Plenkovića ili Tušeka, već pokazatelj kako sustav radi.

'Ovo samo prlja ulogu HOS-a u ratu'

Na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta na Mirogoju rekao je kako je ulaskom u Auschwitz završena jedna od najstrašnijih priča u ljudskoj povijesti te spomenuo da su nacisti imali pomagače i u Hrvatskoj te da ovo nije samo simbolička gesta svake godine, već da je važno i da djecu upućujemo i obrazujemo o tome što se događalo.

Komentirao je i pozdrav 'za dom spremni' i najave zabrana.

- O zabrani sam govorio vrlo jasno i ne bih više o tome, neka to preuzmu oni koji to mogu promijeniti, a to su predstavnička tijela - rekao je Milanović i dodao da bi se koliko je god moguće držao njemačkog modela i da je moguće to u najvećoj mjeri oponašati.

- Uputit ću poruku, molbu ljudima iz HOS-a. To je nacistički pozdrav i samo prlja njihovu ulogu u ratu. Ja to ne mogu fizički spriječiti, ali ću u svakoj takvoj situaciji pokazati stav - rekao je predsjednik.

Na komentar da je znak HOS-a legalan, Milanović je uzvratio da je i bilo legalno i proganjanje Židova.



- To je greška, potkralo se. Vrlo je cinično da je to legalno, ušlo je u registar Ministarstva uprave prije 20 godina, kao autoimuna bolest, dodaje ističući da treba obrazovati i ponavljati ljudima što se događalo. U Njemačkoj je to trajalo 25 godina, dok se prve generacija dječaka i djevojčica nisu počele sistemski educirati i oplemenjivati. Nisu svi plavokosi momci nestali 1945. godine. Nisu svi ratni zločinci, ali su moralni idioti - rekao je Milanović i naglasio da takve stvari ne idu preko noći.

Bandić: U Zagrebu nema 'Za dom spremni'

Prije Milanovića na Mirogoju je bio i Milan Bandić s izaslanstvom Zagreba te su položili vijenac kod spomenika Mojsiju.

Na novinarsko pitanje kako 'u tom kontekstu gleda na ustaški pozdrav "Za dom spremni" i incident na obilježavanju 28. obljetnice VRO Maslenica '93. kada je predsjednik Republike Zoran Milanović otkazao sudjelovanje zbog osoba koje su na sebi imale odjeću s ustaškim obilježjima', Bandić je odgovorio da je puno puta o tome govorio te da neće ponavljati.

- U Zagrebu nema nigdje 'Za dom spremni' - poručio je.