Kosovska predsjednica predlaže premijera da se izbjegnu izbori

Kosovska predsjednica Vjosa Osmani predložila je u srijedu bivšeg predsjednika parlamenta Glauka Konjufcu za novog premijera kako bi se izbjegli izvanredni izbori, unatoč tome što se oporbene stranke protive njegovoj kandidaturi. Konjufca ima 15 dana da novu vladu predstavi parlamentu koji je odbio kandidaturu Albina Kurtija, ljevičara i albanskog nacionalista koji je bio privremeni premijer od izbora u veljači.

Oporbeni čelnici su nakon odbijanja Kurtija 26. listopada rekli da neće podržati ni Konjufcu, Kurtijeva saveznika i pozvali na izvanredne izbore.

Višemjesečna blokada dovela je do neprovođenja reformi, zastoja infrastrukturnih projekata, zamrzavanja financijske pomoći Europske unije i Svjetske banke te zastoja u eurointegracijama Kosova.

Konjufcu (44) je predložila Kurtijeva stranka Vetevendosje koja je pobijedila na izborima u veljači, ali se s drugim strankamala nije uspjela dogovoriti o formiranju vlade.