Obavijesti

News

Komentari 0
KRIZA VLASTI

Kosovska predsjednica predlaže premijera da se izbjegnu izbori

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kosovska predsjednica predlaže premijera da se izbjegnu izbori
Foto: YUKI IWAMURA/REUTERS

Oporbeni čelnici su nakon odbijanja Kurtija 26. listopada rekli da neće podržati ni Konjufcu, Kurtijeva saveznika i pozvali na izvanredne izbore

Kosovska predsjednica Vjosa Osmani predložila je u srijedu bivšeg predsjednika parlamenta Glauka Konjufcu za novog premijera kako bi se izbjegli izvanredni izbori, unatoč tome što se oporbene stranke protive njegovoj kandidaturi. Konjufca ima 15 dana da novu vladu predstavi parlamentu koji je odbio kandidaturu Albina Kurtija, ljevičara i albanskog nacionalista koji je bio privremeni premijer od izbora u veljači.

Oporbeni čelnici su nakon odbijanja Kurtija 26. listopada rekli da neće podržati ni Konjufcu, Kurtijeva saveznika i pozvali na izvanredne izbore.

PRVI KRUG Izbori na Kosovu - Srpska lista vratila vlast u četiri općine
Izbori na Kosovu - Srpska lista vratila vlast u četiri općine

Višemjesečna blokada dovela je do neprovođenja reformi, zastoja infrastrukturnih projekata, zamrzavanja financijske pomoći Europske unije i Svjetske banke te zastoja u eurointegracijama Kosova.

Konjufcu (44) je predložila Kurtijeva stranka Vetevendosje koja je pobijedila na izborima u veljači, ali se s drugim strankamala nije uspjela dogovoriti o formiranju vlade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a 37 ih je teže i lakše ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam
SKANDAL U SPLITU

Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam

Ovo u Splitu je eklatantan primjer fašizacije Hrvatske u kojoj  se premijer i predsjednik Sabora prave kao da ništa vide i dopuštaju ne relativizaciju, već negiranje genocida, kaže prof. Nebojša Blanuša o nasilju u Splitu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025