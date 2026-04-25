Kotor: Blagoslovili obnovljene orgulje stare 250 godina u Mulu

Predraga braćo, ovdje smo se sabrali na blagoslov obnovljenih orgulja. Po njima liturgijsko slavlje dobiva na ljepoti i svečanije se obavlja. Upotreba glazbene umjetnosti u svetim činima ide u prvome redu za proslavom Boga i posvećenjem ljudi, kazao je kotorski biskup fra Mladen Vukšić.

Prisutnima se obratio i Anton Škrabl iz Slovenije, graditelj orgulja, koji je restaurirao instrument. On je pojasnio način funkcioniranja orgulja, njihove dijelove, tonski opseg i mogućnosti, a zatim simbolično predao ključeve restauriranih orgulja don Robertu Tonsatiju.

Muljanskim orguljama udahnut novi život

Tonsati je govorio o povijesnom, kulturnom i duhovnom značaju orgulja, njihovoj rijetkosti i vrijednosti, posebno naglašavajući činjenicu da potiču još iz 1784. godine.

- Obnovljene orgulje nisu samo instrument, nego vrijedan dio naše duhovne, kulturne i umjetničke baštine. Iako su ih vrijeme, klimatski uvjeti i godine neupotrebe ozbiljno ugrozili, danas su ponovno osposobljene da žive i zvuče. Zahvaljujući svima koji su doprinijeli njihovoj obnovi, sačuvan je dragocjeni dio naše prošlosti, ali i dar budućim generacijama - istakao je Tonsati, zahvalivši Ministarstvu kulture i medija Crne Gore, Općini Kotor, Kotorskoj biskupiji, župi Muo i privatnim darovateljima na podršci u obnovi.

Uslijedio je svečani koncert Nevena Kraljića, orguljaša zagrebačke katedrale.

Svečanosti su, između ostalih, prisustvovali ministrica kulture i medija Crne Gore Tamara Vujović, predsjednik općine Kotor Vladimir Jokić, konzulica generalnog konzulata Hrvatske u Kotoru Jasminka Lončarević.