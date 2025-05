Kotromanović: 'Trumpu nije stalo niti do Ukrajine, niti do žrtava. On gleda samo sebe'

Ako gledamo iskustva zadnjih nekoliko mjeseci, Trump je više puta pompozno najavljivao različite projekte od kojih se realiziralo malo toga. Dakle, nakon današnjeg dvosatnog razgovora po svim svjetskim medijima smo vidjeli da su se oni uglavnom bavili bilateralnim odnosima, kako relativizirati odnos između SAD-a i Rusije, a vjerojatno je Ukrajina bila negdje u drugom planu. Možda su razgovarali i o Iranu, što bi bilo zanimljivo s obzirom da Trump nastoji postići nuklearni sporazum s Iranom. Zna da Moskva ima i te kako jak utjecaj na Teheran. Tako da, nažalost, dogodilo se ništa, rekao je bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL.

Dvosatni telefonski razgovor Trumpa i Putina nije urodio plodom. Nisu dogovorili prekid vatre na relaciji Rusija - Ukrajina stoga su Europa i ostatak svijeta i dalje na čekanju.

- Putin je vješt, to mu se ne može osporiti, njegove sposobnosti, manipulacija. Njemu odgovara ovakva politika SAD-a. On traži i dobiva taj neutralan stav Trumpa i Trumpove administracije prema ratu. On vjerojatno manipulira, odgađa te pregovore, iza sebe ima jak tim ljudi, ima jaku državu, ima jaku vojsku koja dobro stoji na terenu. On će nastaviti voditi rat dokle stvarno ne bude zbilja ili stisnut od Trumpa, što ne vidimo da se događa ili da se promijeni nešto u njegovoj glavi - smatra bivši ministar.

Hoće li Rusija izaći kao pobjednik?

- Po meni će ona definitivno biti relativni pobjednik. Dobit će Krim, dobit će onoliko prostora koliko osvoje i oni će definitivno nastaviti rat - dodao je.

Kotromanović vjeruje da Trumpu nije stalo do Ukrajine, niti do žrtava s obje strane.

- Njemu je važno do njega samoga, do njegove politike, do njegovog sjaja. On želi uspjeti pa sad je ruda u drugom planu, to je sada nebitna priča. Jednostavno, on želi uspjeh koji će njega prikazati kao velikog državnika, kao velikog političara koji rješava najveće krize na svijetu - rekao je.