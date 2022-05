Kotromanović tvrdi: 'Milanović će ići do kraja, uložit će veto da nas vide kao zemlju sa stavom'

Vojni analitičar Ante Kotromanović za RTL komentirao je Milanovićevo ulaganje veta o ulasku Finske u NATO.

Istaknuo je kako poznavajući predsjednika može reći da će on ići do kraja te je siguran da će on uložiti veto.

Komentirao je i vremena kada su nama drugi ulagali veto.

- Ovo je prilika, situacija u Ukrajini je takva da svi pokušavaju iskoristiti i ostvariti određenu stvar - rekao je te dodaje da je ovo prilika, a tako je procijenio i Milanović da se osvijesti EU, koja nije učinila ništa za nas, da se učini nešto za narod u BiH.

'Rusima odgovara da unesu nemir u EU'

Smatra kako veto ne može naštetiti RH.

- Daj da se pokažemo kao nekakvi muškarci, zemlja sa stavom. Ovdje bih volio vidjeti sinergiju naše vanjske politike. Očito nismo bili učinkoviti. Ako je ovo jedini način, volio bih da se promijeni - rekao je.

Kotromanović navodi kako Rusima odgovara da unesu nemir u EU jer ipak imamo članice koje podupiru rusku politiku.

- Milanović je rekao da kritizira i osuđuje rusku agresiju, nazvao je Putina luđakom. Pretvarati ga rusofilom nije korektno. Ova izjava Medvedeva stavlja metu i križ na čelo predsjednika što nije ugodno - ističe.

'Putinu će biti teško smisliti govor za 9. svibnja'

Komentirao je i rat u Ukrajini, a kako ističe, Azov se brani jer su dobro utvrđeni, ali i jer nemaju što izgubiti.

- Možda politika zaustavi rat - govori.

Govori kako ga je iznenadio operativni udar Rusije koji se ispuhao, a zbog toga, smatra, Putinu će biti teško smisliti govor za 9. svibnja.

- Ne znam kako će opravdati žrtve, bit će vrlo nezgodno prikazati se kao relativni pobjednik u Ukrajini. Zauzeli su dio i mogu ga zadržati, ali mislim da bi rado preskočili paradu jer posao nisu napravili - zaključuje.

Najčitaniji članci