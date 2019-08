Kovač: Očekujem da Pupovac dođe k sebi, da povuče izjavu

Saborski zastupnik Miro Kovač izjavio je u utorak kako očekuje da njegov kolega, zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac, povuče svoju izjavu, odnosno usporedbu suvremene Hrvatske s NDH te tezu o Hrvatskoj kao faktoru nestabilnosti u susjedstvu

"Osobno očekujem da će Pupovac tu svoju izjavu povući, da će biti razuman, da će doći k sebi, biti trezven, racionalan. Bez povlačenje te izjave, ne znam kako opravdati njegov status u ovoj koaliciji", izjavio je Kovač u Dnevniku Nove TV.

Za Pupovčevu izjavu kaže da je "nedopustiva", ali poručuje kako od njega očekuje i da jasno kaže da je predstavnik Srba u Hrvatskoj i da se ogradi od izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kojom opravdava pobunu hrvatskih Srba protiv hrvatske države prije 30 godina.

"Time bi dao doprinos stabilnosti prilika u Hrvatskoj, stabilnosti hrvatske Vlade, promijenila bi se klima u Hrvatskoj, ne bi se 'vukla' slika da je on nečiji eksponent, eksponent gospodina Vučića", rekao je Kovač.Upitan je li Vlada trebala oštrije reagirati na Pupovčeve izjave, predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku uzvraća kako se nikada ne može biti dovoljno oštar kada se dovode u pitanje temelji države."Hrvatska je demokratska država zasnovana na vrednotama slobode, jednakosti, poštivanja ljudskih i manjinskih prava. Kad netko to dovede u pitanje ne možete biti dovoljno oštri. To je bilo jako loše, destabilizirajuće i za Vladu i za Hrvatsku i to treba najoštrije osuditi", naglasio je."Ako pokušavate prikupljati političke bodove na incidentima, onda pridonosite lošoj klimi u hrvatskom društvu", odgovorio je na pitanje ima li loše klime u hrvatskom društvu koja podgrijava međunacionalne sukobe i tko je za to kriv?Ponovio je i kako svaki zločin iz mržnje treba osuditi, ali kako Hrvatska na tom planu nije u europskom vrhu. Hrvatska je, kaže, na dnu ljestvice kad je riječ o zločinima iz mržnje.Kovač nije izravno odgovorio na upit sprema li se u utrku za šefa HDZ-a.Sada je vrijeme kampanje za predsjedničke izbore, HDZ-u treba obnova i potrebne su mu pobjede na izborima. HDZ-u je potrebno jedinstvo, a ne traženje nekakvih unutarstranačkih neprijatelja, izjavio je.