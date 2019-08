Poruka iz Vlade: Neprimjereno je uspoređivati Hrvatsku i NDH

Iz Vlade su danas poručili kako smatraju neprihvatljivima usporedbe suvremene Hrvatske s NDH koje je iznio Milorad Pupovac te istakuli i da je napade na pripadnike srpske manjine već osudio premijer Plenković te da se radi o izoliranim slučajevima.

- Upravo iz tog razloga, Vlada krajnje neprimjerenom i nedopustivom smatra usporedbu suvremene Hrvatske s NDH, kao i tezu o Hrvatskoj kao faktoru nestabilnosti – rekli su za Večernji list. Poručili su da je moderna Hrvatska nastala žrtvom hrvatskih branitelja te da ni ideološki ni politički ni pravno nije sljednica NDH.

Kažu i kako očekiuju da se Pupovac suzdrži od ovakvih izjava koje podižu tenzije i polariziraju društvo.

Podsjetimo, Milorad Pupovac je prošli tjedan nekoliko puta reagirao nakon napada u Uzdolju.

- Ne bih htio da ova zemlja doživi isto ono iskustvo, koje je doživio jedan pokušaj u 20. stoljeću, da se stvori Hrvatska država i koji je kolabirao i doživio sramotan kraj, jer je bio temeljen na mržnji i nasilju prema Srbima. Kako sada stvari idu, kako se dobar dio ljudi u ovoj državi, uključujući i one koji sjede s nama u Saboru, odnosi prema toj mogućnosti ona nije nerealna. Ide se prema tome da ova država i društvo, zbog svoje opsesivne mržnje protiv Srba i nesposobnosti političkih, vjerskih i drugih elita ili nedostatka želje da to spriječe, obustave ili promijene, doživi istu sudbinu kakvu je doživjela marionetska država u razdoblju od '41. do '45. godine - poručio je Pupovac.