Kovač traži odgovore: 'Istražimo zašto su naši kopirali te gadosti nizozemskih navijača'

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač smatra da je potrebno detaljno istražiti okolnosti i motive spornih navijačkih povika koji su se u Splitu čuli uoči nogometne utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa. Gostujući u emisiji Studio 4 HRT-a, istaknuo je kako nije dovoljno utvrditi tko je sudjelovao u incidentu, već treba odgovoriti i na pitanje zbog čega se takvo ponašanje pojavilo.

Kovač je povukao paralelu s ranijim slučajevima antisemitskih povika među pojedinim navijačkim skupinama u Nizozemskoj. Ocijenio je da bi nadležne institucije trebale utvrditi jesu li splitski incidenti bili povezani s oponašanjem takvih obrazaca ponašanja ili su iza njih stajali neki drugi motivi.

Zagreb: Miro Kovač komentirao kampanju za izbore u HDZ-u | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

„Treba istražiti zašto su neki navijači kopirali ludosti i gadosti navijača u Nizozemskoj”, poručio je Kovač, naglasivši da je važno utvrditi je li takvo ponašanje bilo ciljano.

Prema njegovim riječima, policijske i obavještajne službe, uz odgovarajuće stručnjake, trebale bi rasvijetliti okolnosti događaja. Smatra da je riječ o incidentima koji štete ugledu Hajduka, Splita i Hrvatske.

Upozorenje na izazove s kojima se suočava Europa

Kovač se u razgovoru osvrnuo i na nasilne prosvjede u Francuskoj te na šire društvene i sigurnosne probleme u pojedinim europskim državama. Ocijenio je da nezadovoljstvo mladih obrazovnim sustavom ne može samo po sebi objasniti razmjere nasilja koje se ondje pojavljuje.

Govoreći o stanju u Francuskoj, upozorio je na pljačke i područja gradova u kojima je, prema njegovoj ocjeni, oslabljen autoritet države. Smatra da bi iza dijela prosvjednih aktivnosti mogla stajati organizirana nastojanja radikalnih političkih skupina, no takve je ocjene iznio kao vlastito tumačenje događaja.

Dodao je kako je potrebno razmotriti postoji li šira povezanost ekstremističkih skupina u europskim državama te na koji se način društveno nezadovoljstvo može politički iskorištavati.

Hrvatska treba čuvati društvenu povezanost

Unatoč upozorenjima o sigurnosnim i društvenim izazovima u Europi, Kovač smatra da Hrvatska zasad nije suočena s jednakom razinom opasnosti kao neke zapadnoeuropske zemlje. Ipak, naglasio je važnost očuvanja društvene kohezije, ravnomjernog regionalnog razvoja i odgovornog pristupa integraciji stranih radnika.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Upozorio je da bi nastavak iseljavanja mogao dodatno isprazniti pojedine dijelove Hrvatske te otežati njihov dugoročni razvoj. Prema njegovu mišljenju, važno je osigurati uvjete za ostanak stanovništva i očuvanje funkcionalnih lokalnih zajednica.

Kovač je otvorio i pitanje nadzora stranih ulaganja u strateške gospodarske sektore, posebno u slučajevima kada kapital dolazi izvan Europske unije. Među područjima kojima bi, smatra, trebalo posvetiti posebnu pozornost naveo je bankarstvo, prehrambenu i farmaceutsku industriju te medije.

Zaključno je poručio da Hrvatska i Europa moraju više pozornosti posvetiti vlastitoj sigurnosti i unutarnjim izazovima, uz očuvanje društvenog jedinstva i temeljnih vrijednosti.