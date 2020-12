Iz jučerašnjeg Kovačevićevog istupa vidio sam da kod njega nema ama baš nikakve poniznosti ni ikakve svijesti da optužbe koje mu se stavljaju na teret, kao ni dokazi koji su predočeni javnosti, ipak ukazuju da se u tom Janafu nešto događalo. Mislim da je dao jednu jako lošu sliku o sebi i način na koji je govorio pokazatelj je da on ne vidi ama baš ništa loše u onome što je radio, a ja se s takvim stavom ne mogu složiti, komentirao je predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, puštanje iz istražnog zatvora Dragana Kovačevića, bivšeg direktora Uprave Janafa te njegov nastup ispred samog Remetinca.

Podsjetimo, Kovačević je stao pred novinare i više od 15 minuta odgovarao na pitanja naglašavajući kako nije kriv, da će svoju nevinost dokazati i da nije ukrao ni jednu lipu.

- Mislim da je način na koji je vodio Janaf bio loš, a kad tome pridodamo čitav niz stvari koje mu se stavljaju na teret, onda to graniči s katastrofom - dodao je Grbin.

'Ne vjerujem mu za većinu stvari koje je rekao'

Kovačević je istaknuo i kako je bilo određenih pritisaka, ne želeći otkrivati previše detalja, poručivši samo kako nisu dolazili od ministra Tomislava Čorića.

- Ako je bilo pritisaka, onda bi bilo korektno od njega da kaže o kojim se to pritiscima radi. U protivnom je jako teško ocjenjivati koliko ima istine u njegovim izjavama. Ne vjerujem mu za većinu stvari koje je rekao - poručio je predsjednik SDP-a.

Upitan kako gleda na to da je predsjednik države Zoran Milanović odlazio u Kovačevićev klub i družio se s njim, Grbin je samo ponovio ono što je već bio rekao na tu temu.

- U Klub me nitko nije zvao, a i da su me zvali ne bih otišao, pogotovo ne u vrijeme dok je bio lockdown jer smatram da to nije u redu. Ne volim takav način druženja političara i gospodarstvenika, ne sviđa mi se kakvu to sliku o politici daje, ali svatko od onih tko je odlazio na to mjesto mora dati odgovor zašto je tamo bio - rekao je.

'Pozdravljam svaku situaciju u kojoj će otkriti počinjenje kaznenog djela, bez obzira iz koje političke opcije okrivljenik dolazi'

Osim puštanja Kovačevića na slobodu, kao i Dražena Barišića nakon što je dao ostavku na dužnost gradonačelnika Velike Gorice, a za kojeg se sumnja da je sudionik u toj tzv aferi Janaf zbog poslovanja s poduzetnikom Krešom Petekom, danas je odjeknula vijest i da je bivši SDP-ovac Tomislav Saucha nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog lažiranja putnih naloga. Podsjetimo, sud ga smatra za to krivim dok je obnašao dužnost predstojnika Ureda premijera, tada Zorana Milanovića.

- Nezahvalno je komentirati nepravomoćne sudske presude, pogotovo kad se radi o jednom obilnom sudskom spisu u kojem je iznijet čitav niz činjenica za koje je sud očito procijenio da idu na teret okrivljenika. No, sud je donio odluku, a vjerojatno će na tu odluku biti uložene žalbe i kada drugostupanjski sud donese presudu, bit ćemo pametniji. Ako je ovo što se Sauchi stavlja na teret istina, a prvostupanjska sudska presuda ide u tom smjeru, naravno da nikome nije drago zbog toga jer se radi o ozbiljnom kaznenom djelu, koje je napravljeno za vrijeme obnašanja javne dužnosti - istaknuo je Grbin.

Svaki političar koji u obnašanju javne dužnosti prekrši zakon, naglasio je, šalje dvostruko lošu poruku.

- Jedna je ona koja se odnosi na sve građane, a to je da kaznena djela nitko ne bi trebao činiti, međutim druga je puno teža, a to je kada osoba kojoj je javnost dala povjerenje da obnaša visoku javnu dužnost to povjerenje zloupotrijebi, stvara se jako, jako loša slika i o politici, političarima i državi. I to nije dobro - rekao je dodavši kako zato pozdravlja svaku situaciju u kojoj će se otkriti počinjenje takvih kaznenih djela, bez obzira na to iz koje političke opcije dolazi okrivljenik.

- Upravo zato smo mi iz oporbe i pokrenuli inicijativu za osnivanjem Istražnog povjerenstva, koje bi preispitalo da li postoje pritisci što na pravosudna tijela, što na policiju i na druge sudionike u kaznenom postupku i da li postoje sustavni problemi s pucanjem istraga. Znamo za situaciju u kojoj je Kovačević saznao da se protiv njega vodi kazneni postupak pa je bacio mobitel u Savu, međutim vladajući su to odbili - podsjetio je istaknuvši kako HDZ time šalje jako lošu poruku javnosti.

- To znači da u Hrvatskoj, pogotovo kada je HDZ u pitanju, ne postoji svijest da je borba protiv korupcije i onih koji obnašaju javnu dužnost i u tome krše zakon, izuzetno važna ne samo za funkcioniranje države nego i za vraćanje povjerenja u politiku. Ovo što su jučer napravili i odbili osnivanje Povjerenstva je jedna jako ružna poruka javnosti, ali i činjenica da dokle god je HDZ na vlasti, prave borbe protiv korupcije neće i ne može biti - poručio je.

'Postoji jedna suštinska razlika između nas i HDZ-a'

Novinari su ga upitali stavlja li presuda Sauchi i SDP u lošu poziciju, pogotovo kad se uzme u obzir da je u aferi Janaf, također zbog poslovanja s Petekom, uhićen i SDP-ov zastupnik Vinko Grgić.

- Naravno da nisam sretan kada se protiv osoba koje su danas članovi ili su bili članovi SDP-a, makar su dok se protiv njih vodio postupak podržavali vladu Andreja Plenkovića i u jednom trenutku bili ruka koja je tu Vladu održala na čelu Hrvatske - poručuje i naglašava kako između SDP-a i HDZ-a postoji jedna suštinska razlika.

- Mi u SDP-u ne bježimo od odgovornosti, mi smo svjesni da je to loše i za našu stranku i kompletnu politiku i za Hrvatsku. Mi smo se s time spremni suočiti i spremni smo pokrenuti postupke kako se takve stvari ne bi ponavljale. Primjerice, tijekom rasprave o osnivanju Istražnog povjerenstva gospoda iz HDZ-a su govorila o nekim aferama koje se vežu uz SDP, međutim da smo Povjerenstvo osnovali ne bi bilo apsolutno nikakve zapreke da se i te afere otvaraju. Mi od toga ne bježimo i želimo da se u Hrvatskoj istraži svakoga za koga postoji sumnja da je počinio kazneno djelo, iz koje god stranke dolazi. Želimo da se na taj način ponašaju svi akteri na političkoj sceni, nažalost, to nije tako - rekao je predsjednik SDP-a.

Što se tiče Grgićevog mandata u Saboru, Grbin je istaknuo da će s njim razgovarati kad bude pušten iz istražnog zatvora.

- Koliko je meni poznato, Grgić bi trebao biti pušten. Razgovarat ću s njim. Ali statut SDP-a je jasan, osoba protiv koje se vodi kazneni postupak može sama staviti svoje članstvo i funkcije u mirovanje ili odluku o tome može donijeti Predsjedništvo stranke. Ponovit ću, u SDP-u mora biti nulta stopa tolerancije na činjenje kaznenih djela, bez obzira koliko nas to dovodilo u neugodnu situaciju - poručio je naglasivši kako on ne bi mogao nastaviti obnašati funkciju da se protiv njega vodi kazneni postupak.

- Ako se protiv tebe vodi kazneni postupak, dovodiš i sebe i svoju stranku u vrlo nezahvalnu poziciju ako misliš da unatoč tome možeš nastaviti obnašati bilo kakvu javnu ili političku dužnost - rekao je.