Kovačević: Sisačka rafinerija se mora otvoriti. Suđenje? Od čega da se branim? Pa ničega nema

Bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević govorio je za RTL o dolasku pred antikorupcijsko vijeće. Prvi je to intervju Kovačevića nakon izlaska iz pritvora.

Na pitanje hoće li doći u Sabor na povjerenstvo koje poziva Nikola Grmoja, Kovačević je rekao da je dobio poziv te da smatra kako je dužnost odazvati te kada to traži najviše zakonodavno tijelo u Hrvatskoj.

- Sve ću odgovore dati pred saborskim zastupnicima jer mislim da je to dužnost svakog građanina ove zemlje - poručio je.

Poručio je i zašto nije htio potpisati Memorandum.

- To je jedan značajan dokument koji je imao jednu stratešku dimenziju za Republiku Hrvatsku. On je imao jednu duboku dimenziju energetskih i nacionalnih interesa i ja sam u tom Memorandumu prepoznao nešto što bi moglo naštetiti nacionalnim i energetskim interesima Hrvatske - rekao je.

Na pitanje može li se otvoriti Sisačka rafinerija rekao je da bi se ona trebala i morala otvoriti.

- Ako netko kaže ima li ona uvjete da se otvori, to vam je kao kada imate neki stari kazan za rakiju. I sa starim kazanom možete ispeći rakiju ako je potrebno i nemate novi - poručio je.

- Druga stvar, ako vi već imate sirovinu, naftu visoke kvalitete, i do nje imate tvorevinu koja to može preraditi. Ako ćemo napraviti usporedbu, to je kao da imate šumu, kraj te šume imate neku drvnu industriju i prodaju namještaja, a vi imate trupce i odvezete ih u Italiju te vam tada ne radi ni tvornica ni prodaja namještaja. To se trenutno događa s hrvatskom naftom koja bi se trebala prerađivati u Sisku - objasnio je.

Dodao je kako bi bilo dobro da Vlada kaže novoj upravi da im je prvi zadatak otvoriti rafineriju Sisak.

Komentirao je i pljačku u Ini.

- Ina je devastirana u zadnjih dvadesetak godina. Ona je bila najveća energetska firma koja je bila iznad MOL-a i svih kompanija takvih vrsta u regiji. Mi smo uništili struku, znanost, proizvodnju i sve što se moglo uništiti da bi ona postala beznačajna. Njoj treba vratiti njezin potencijal znanja, inženjerski kadar, vidjeti što se može napraviti s novim načinom upravljanja - rekao je.

Na pitanje o aferi JANAF i kako će se braniti, Kovačević je rekao kako ne zna od čega da se brani.

- To je proces koji je doslovno izmišljen. To je jedna lažna, tendenciozna optužnica bez i jednog jedinog dokaza. I to što se dogodilo u takozvanoj aferi JANAF koja nije JANAF afera jer vidimo da se sada i EU fondovi stavljaju pod JANAF, a JANAF nikada nije koristio EU fondove. To je bila jedna marketinška akcija za ljude i medije gdje je doslovno napravljena jedna sotonizacija ljudi koji su bili u tom procesu Ne znam od čega da se branim jer ničega nema - zaključio je.

