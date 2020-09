Kovačevićev otac: Majka ne zna da je uhićen, pita me za njega

Boli me ovo jako, smatram da moj sin nije kriv, kaže Franjo Kovačević koji tvrdi da uhićenom bivšem šefu Janafa nije trebalo ovo što mu se pripisuje da je uzeo jer ima i više nego što može potrošiti

<p>Mome Draganu nije trebalo to što mu pripisuju da je uzeo. Ima toliko da ne može potrošiti niti ovo što imamo, on, a niti njegova djeca. Ruku bih stavio u vatru za njega, jer ja znam kako sam ga odgojio. Priča nam tako <strong>Franjo Kovačević</strong> (78) iz Brodskog Drenovca.</p><p>Ovo selo nedaleko od Pleternice, rodno je mjesto <strong>Dragana Kovačevića</strong>, drugoosumnjičenog u aferi Janaf kojeg se tereti za primanje gotovo 2 milijuna kuna mita od Kreše Peteka kako bi njegova tvrtka dobila poslove vrijedne skoro 40 milijuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest susjeda Kovačevićeva kluba</strong></p><p>- Spominju neke žene, možda ih je i bilo, ne može se protiv genetike. Pišu da je Dragan završio za konobara, pa i da je, to je jako težak i pošten zanat. Kad je završio osnovnu školu, pitao me što da upiše, savjetovao sam da to bude poljoprivreda, jer, računao sam, ostat će na imanju, a mi smo se bavili stočarstvom i ratarstvom. Završio je dvije godine poljoprivredne, a onda se prebacio na agro ekonomiju, studirao je čistu ekonomiju i s 28 godina postao je doktor nauka - ispričao je.</p><p>Na priče da je oženio kćer Mate Crkvenca kaže da su bedastoće i da je s njim povezan samo akademski jer mu je on bio profesor na fakultetu, u Draganu je vidio veliki potencijal, i ništa više, kaže Franjo i dodaje da je njegova snaha kći pokojnog Ivana Petričevića, komercijalnog direktora ŽTP, sadašnjeg HŽ-a. </p><p>- Ja sam jak i za sada sve ovo dobro podnosim, moja supruga Draganova majka, teški je bolesnik i u kolicima je, ona niti ne zna ništa u svezi ovoga što se dogodilo, ne govorimo joj da se njeno zdravstveno stanje ne pogorša, ali stalno pita za Dragana, jer je naučila da nam s unucima dođe kada god mu to obveze dozvole. Boli me ovo jako, smatram da moj sin nije kriv. Dobro mi je rekao jedan prijatelj da Dragan ima sve kvalitete, ali on smatra da nije odabrao pravu stranku. Očito je da netko treba doći na njegovo mjesto, a on nije htio odstupiti i sada mu podmeću. Miroslav Škoro je rekao pravu istinu – kaže Franjo Kovačević.</p><p>- Nisam se čuo s njim otkako su ga pritvorili, jedino unuk razgovara s njegovim odvjetnikom. Molim Boga da Dragan ne pukne, nadam se da neće, jak je on – rekao je Franjo Kovačević, dodajući kako dobro zna što je politika i što sve može uraditi.</p><p>Brodski Drenovac je inače rodno mjesto Andrije Štampara, utemeljitelja narodne zdravstvene zašite, današnjeg Javnog zdravstva, Mate Vukelića, gradonačelnika Slavonskog Broda, a iz ovog je mjesta i obitelj ministra Josipa Aladrovića.</p><p>- Sve sami funkcioneri, samo to mi u selu nismo osjetili. I dalje smo na začelju bez osnovne infrastrukture. Izgleda da su se svi oni borili za sebe, a najmanje za nas - rekao je Josip Lučić, ugostitelj u Brodskom Drenovcu koji je zbog bolesti oca morao napustiti Istru i vratiti se da bi vodio obiteljski ugostiteljski objekt.</p><p>- Lijepo je ovo selo s vrijednim ljudima, nažalost broj stanovnika se prepolovio, a i ovo što je ostalo staro je i bolesno, pa nam ne trebaju ovakvi slučajevi - kaže njegov otac Alojz.</p>