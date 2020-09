Ispovijest susjeda: Zvali su me na gemišt. Vidio sam zgodne cure, izgledale su kao da 'rade'

Posvuda oko zgrade su bili veliki, mišićavi likovi koji su mi izgledali kao zaštitari ili tajna služba. Dobro su osigurali da se ne vidi točno tko dolazi. Sve je bilo jako tajanstveno, priča nam Luka, susjed iz Slovenske 9

<p>Vraćao sam se sa svirke i njih trojica u odijelima stajali su tamo pred klubom. Vrata su bila otvorena. Kad su me vidjeli da prolazim, jedan je viknuo: ‘Ej, sused, ajde dođi, bumo si gemišt popili!’, započinje priču<strong> Luka G.</strong>, stanar Slovenske 9. Ta mala zagrebačka ulica ovih je dana “megapopularna” jer tamo je i famozni “klub” <strong>Dragana Kovačevića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:</strong></p><p>- I niš’, ja sam ušao, bila su ta tri tipa koja nisam prepoznao i konobar. Popio sam gemišt s njima. Oni su bili baš jako pijani. Pojeo sam malo pršuta i otišao doma. Ja sam bio samo gore di su taj mali šank, stol i stolice, ali tamo je i podrumski prostor do kojeg vode stepenice - priča nam Luka i dodaje:</p><p>- Jedne večeri vrata su isto bila otvorena pa sam tamo vidio 5-6 djevojaka u ranim 20-ima. Bile su jako zgodne i sređene. Izgledale su mi kao da ‘rade’, ako znate na što mislim...</p><p>Živim tu već tri godine i nikad nisam vidio nekoga od ‘velikih’ faca, ali bilo je hrpa situacija u kojima je ispred zgrade bilo pet, šest blindiranih auta.</p><p>Posvuda oko zgrade i u zgradi su bili veliki, mišićavi likovi koji su mi izgledali kao nekakvi zaštitari ili tajna služba. Dobro su osigurali da se ne vidi točno tko dolazi. Sve je bilo jako tajanstveno, priča nam Luka, susjed iz Slovenske 9.</p><p>- Obično bi sutradan susjedi među sobom pričali koga su vidjeli s prozora da ulazi u zgradu. Taj prostor je dobro blindiran pa se ne čuje buka iznutra kad zatvore vrata. Dolazili su i tijekom karantene, ne svaki dan, ali smo ih čuli u ulazu.</p><p>Zavirili smo u Slovensku 9. Tri su ulaza u famozni klub Dragana Kovačevića - s ulice, sa stubišta i iz podruma. Iznad bijelih vrata na stubištu je prozorčić zaštićen rešetkama. Klub je nekad bio stan s odvojenim podrumom, no kako nam kažu susjedi, on je spojio ta dva prostora stepenicama i pretvorio podrum u intimniji dio kluba. Na prozoru nekadašnjeg podruma, s dvorišne strane, gusta je mrežica, ali smo unutra uspjeli vidjeti stolove, stolice i gajbe. Ispred podrumskog ulaza je crveni otirač, a ulaz s ulice su staklena vrata s velikom drvenom kvakom.</p><p>- Mi smo mislili da se tu igraju karte. Znate, vidjela sam puno ljudi koje viđam na televiziji po ‘Dnevnicima’ - rekla nam je jedna starija susjeda.</p><p>To nije jedini lokal Dragana Kovačevića. S partnerom <strong>Nevenom Pericom</strong> ima u zakupu i tri državna lokala u središtu Zagreba, što nisu znali ni neki koji ga dobro poznaju. Tvrtka Rebeca je 2017. godine dobila tri mala lokala u Miškecovu prolazu, a dosad je otvorila tek jedan. Inače je tipski uvjet da se prostor mora privesti svrsi u godinu dana, ali iako to nije učinjeno, očito nije raskinut ugovor s njima.</p><p>Kad se tvrtka Rebeca javila na natječaj, Kovačević nije bio suvlasnik, nego je njegova tvrtka Eko-glob postala suvlasnik tek krajem 2019. godine. Kad su se javili na natječaj i ponudili najbolju cijenu, jedini vlasnik je bio <strong>Renato Perica</strong>. Na natječaju je bilo više tvrtki i izabrana je Rebeca, koja je ponudila najbolju cijenu. Ministarstvo imovine je u to doba vodio <strong>Goran Marić</strong>, a Kovačević je u Janafu zaposlio i njegovu snahu. I sin Gorana Marića je susjed Kovačeviću u Veslačkoj, gdje je stan koji je preko svoje tvrtke Finkor Kovačević kupio od Alfa stana. Suvlasnik Alfa stana je njegov prijatelj <strong>Dean Šparavec</strong>, ispred čije vile je Kovačević parkirao automobil s milijun eura.</p><p>No vratimo se na Miškecov prolaz, odnosno Prolaz sestara Baković, kako mu je službeno ime. Prolaz je načičkan malim lokalima, od kojih su većina u državnom vlasništvu.</p><p>I država ih je davala u zakup. Dva prostora je zakupio i drugi Kovačevićev prijatelj, <strong>Jozo Brkić</strong>, brat puno poznatijeg <strong>Milijana Brkića</strong>. Brkić je u zakup ušao preko svojih jednostavnih tvrtki Gestus Adeo i Alfa izbor. A nakon zakupa je prodao većinske udjele u tvrtkama partneru <strong>Nikici Periću</strong>. Iako je potrajalo, njih dvojica su barem sredili lokale.</p><p>U jednom je otvoren Miškec bar, a u drugom pršutarnica, koja je privremeno zatvorena zbog štete.</p><p>Kako su stariji Brkić i Kovačević dobri poznanici, otvorilo se pitanje jesu li zajedno planirali zakupe i otvaranje kafića u Miškecovu prolazu. Prema našim izvorima, nisu.</p><p>- Brkić uopće nije znao da je kasnije Dragan ušao u tvrtku koja ima u zakupu prostore. On i Perić su u svojoj priči s kafićem i pršutarnicom - tvrdi osoba bliska starijem Brkiću.</p>