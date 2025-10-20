Obavijesti

'NARUŠENO POVJERENJE'

Krađa u poglavarstvu Rijeke! Iz ureda ukrali čokoladu. Rinčić: Nismo im zabranili pristup katu

Piše Meri Tomljanović, Veronika Miloševski,
Krađa u poglavarstvu Rijeke! Iz ureda ukrali čokoladu. Rinčić: Nismo im zabranili pristup katu
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon krađe u medije je stigla informacija da je dijelu zaposlenika privremeno ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured gradonačelnice

Ja sam tražila ispriku, nisam ju dobila. No, moram naglasiti da je u pitanju stvar zanemarive vrijednosti, zbog čega nisam ništa prijavljivala, no isto tako želim reći da nije stvar u čokoladi već u narušavanju povjerenja i da sve ono što se možda eventualno prije otuđivalo nije prihvatljivo, kazala je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

Krađa u Rijeci: Iz ureda čelnice Ive Rinčić netko je ukrao stvari
Video: Meri Tomljanović/24sata

Podsjetimo, nakon krađe predmeta manje vrijednosti iz ureda gradonačelnice Rijeke Ive Rinčić, u medije je stigla informacija da je dijelu zaposlenika privremeno ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured gradonačelnice.

- Postoji snimak osobe koja sprema čokoladu u džep pa čekamo da dobijemo zapisnik o svemu. Također, nije došlo do nikakve zabrane kretanja u prostorijama grada već o tome da osobe koje su sudjelovale u ovom činu, a bilo je to u vrijeme preseljenja namještaja iz prostorije, mogu dolaziti po pozivu. Žao mi je da se banalizira situacija, ne zbog otuđenog predmeta već narušenog povjerenja. Nisam s tim izlazila u javnost, neznam tko je, pretpostavljam da je to netko tko je htio ukazati na neki moj navodni autokratski način upravljanjada, ali to zaista nije slučaj, već smo interno htjeli ukazati na navedenu problrmatiku i odaslati djelatnicima poruku važnosti povjerenja - kazala je Rinčić.

