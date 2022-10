Kraj parking drame u Barbarigi? Nezakonito naplaćivali parking, sud dosudio u korist Vodnjana

Pazinski Trgovački sud presudio je u korist Grada Vodnjana kada je riječ o tužbi protiv tvrtki B. Parking i GU Barbariga u slučaju problema naplate parkinga u turističkom naselja Barbariga.

Priopćenje Grada Vodnjana kaže da je od 2013.godine pa sve do 2012.godine firma B.Parking nezakonito vršila organizaciju i naplatu parkiranja u tom istarskom mjestašcu. Utvrđena je ništetnost ugovora između GU Barbariga i B Parkinga iz 2013.godine o zakupu niza nekretnina na kojima se naplaćivao parking.

Foto: Grad Vodnjan

Kako smo doznali, tvrtka B.Parking dnevnu parkirnu kartu naplaćivala je 120 kuna a sezonsku 1800 kuna.

- Odmah po saznanju za odluku Ustavnog suda od 20.siječnja ove godine zabranili smo firmi B.Parking obavljanje djelatnosti organizacije i naplate parkinga u Barbarigi. Nismo samo stali na tome već je Vodnjan pokrenuo i sudski postupak utvrđivanja ništetnosti ugovora kojim je omogućeno firmi B.Parking obavljanje nezakonite djelatnosti organizacije i naplate parkinga na području Barbarige - rekli su iz Grada Vodnjana.

Slovenac Janez Gomzi u Barbarigu dolazi već 33 godine gdje je i kupio stan.

Potvrdio je da je “tortura” navedenih firmi za tamošnje goste i vlasnike nekretnina počela 2013.godine.

- To je bilo strašno. Ljudi su plaćali samo da budu na miru. Ja nisam nikada platio niti lipe niti eura, iako sam dobivao opomene. Kada sam kupio stan u Barbarigi, u dokumentaciji je pisalo da vlasnici stana i njihovi gosti mogu besplatno parkirati na tim lokacijama. To znači sa sukladno spomenutoj dokumentaciji imam pravo trajno koristiti parkiralište. Pitam se kako je uopće moguće da se javno dobro upiše pod privatno, kako su to učinile navedene tvrtke upisavši se nekako u zemljišne knjige - rekao je Gomzi.

Ponovio je da je zbog vlastitog mira puno ljudi plaćalo parkirna mjesta, a samo mali dio poput njega to nije htio učiniti.

- U penziji sam i imam se vremena boriti. O tom problemu pisao sam svima. I predsjedniku države,Vladi RH, nadležnim ministarstvima, Gradu Vodnjanu, USKOK-u..Ma ne znam ni ja više kome. Nije samo odvjetnik koji se našao pod povećalom javnosti Marko Kuzmanović bio sam u tome, već ih je bilo još. Tek kada odluka suda postane pravomoćna i kada se novac vrati ljudima koji su parking godinama plaćali, biti ću zadovoljan - rekao je Janez Gomzi na kraju.

Podsjetimo, policija je ovog mjeseca upala u odvjetnički ured dvojice pulskih odvjetnika zbog sumnji na zlouporabe prilikom naplate parkirnih kazni.

Protiv presude B. Parking d.o.o. i G.U. Barbariga d.o.o. imaju mogućnost podnijeti žalbe o kojima odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Foto: Grad Vodnjan

