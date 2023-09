Kraj potrage, nestali kajak našli su na kopnu, nitko od turista ne nedostaje: 'Bio je nesporazum'

Potraga koja je krenula rano jutros za dvije osobe oko Lokruma je obustavljena, rekao je Lučki kapetan u Dubrovniku Mato Kekez.

- Na Lokrumu je nađen kajak dvosjed s kompletnom opremom u kraju što daje za pretpostavku da taj kajak uopće nije bio u moru i da su osobe normalno pošle s Lokruma. Tragalo se za osobama, ali kajak nije bio nađen. Kajak je kasnije nađen na kraju, a ne na moru. Budući kako je kajak uredno nađen u kraju, za pretpostaviti je kako taj kajak uopće nije bio u moru, pa tako ni te osobe koje su ga vezale - rekao je Kekez.

Dodao je kako nisu ni znali za kim tragaju jer iznajmljivači nisu dužni raditi popis izletnika po imenu i prezimenu, ali su dužni voditi evidenciju o broju izletnika.

Do nesporazuma je došlo, kaže Kekez, jer se išlo s više lokacija i više iznajmljivača.

- Bilo je 19 kajaka, neki su dvosjedi. Nemamo propisano ništa da bi sankcionirali iznajmljivača jer on je legalno iznajmio kajake. Korisnici su to uredno platili, izašli na more, njihov je rizik. Jedino što su trebali sugerirati na vremenske prilike, mi to ne znamo, oni tvrde kako jesu sugerirali - rekao je Kekez na novinarskoj presici.

Podsjetimo, akcija traganja i spašavanja u koordinaciji MRCC Rijeka pokrenuta je jučer u popodnevnim satima nakon dojave o grupi kajakaša kojima su se prevrnuli kajaci uslijed nepovoljnih vremenskih prilika na moru, ispred Lokruma. Tražile su se tri osobe, a sinoć je jedna osoba pronađena neozlijeđena. Tijekom noći akcija je bila obustavljena te je jutros nastavljena potraga za još dvije osobe koje su se smatrale nestale.

U potrazi su sudjelovali izletnički lokalni brodovi i brodice, policijsko plovilo i brod Lučke kapetanija Dubrovnik te vatrogasci, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.